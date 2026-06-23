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韓議員研股票、房地產未實現收益徵稅 或成加劇跌勢原因

股市
更新時間：17:50 2026-06-23 HKT
發佈時間：17:50 2026-06-23 HKT

韓國股市周二急挫，一度觸發熔斷，收市跌幅高達一成，三星電子及SK海力士成為重災區。針對跌市原因，除了市場憂慮AI熱潮過熱、以至觀望美光業績之外，也可能是一份關於將股票和房地產未實現收益納入綜合徵稅體系的政策討論文件。

不論資產是否出售

據韓聯社報道，韓國共同民主黨、進步黨、社會民主黨等多黨派國會議員於今日（23日）上午參與稅制改革論壇，核心主張是推動「所得稅綜合主義」轉型，即不論資產是否出售，均以實質性淨資產增值作為課稅依據，股票及房地產等投資資產的帳面增值亦可能被納入徵稅範圍。

韓國國家財政研究所高級研究員李相敏指出，若只在資產變現時課稅，納稅人可能因避稅而延遲出售資產，形成「凍結效應」，阻礙資本流向更有效率領域。

相關方案有較漸進路徑

不過，相關方案亦有較漸進的實施路徑，包括原則上將未實現收益認定為所得，但納稅義務可延至變現時才執行，或附加利息後延期繳納。至於市價較難評估的不動產及非上市股票，則可維持現行實現時點課稅，或先針對高淨值資產持有人試點。

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