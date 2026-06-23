證監會推行衍生工具投資者識別碼制度 期貨期權須交身份資料 料2028年次季生效

證監會今日就建議投資者識別碼制度擴展至港交所買賣衍生產品市場，發表諮詢總結。證監會指，計劃推行有關建議，目標是在2028年第二季實施，惟須視乎系統測試及市場演練完成的情況而定。

股票交易識別碼制度2023年已生效

證監會表示，是次諮詢的回應者普遍支持有關建議，認為其符合國際慣例，能提升證監會的監察效能，並有助加強投資者保障。有關舉措是繼2023年3月起相類似的投資者識別碼制度成功應用於證券市場（HKIDR-S）後推出。

券商須提交客戶姓名及身份資料

香港衍生工具市場投資者識別碼制度（HKIDR-DM）將適用於透過期交所交易系統，執行期貨合約、期權合約及股票期權的自動對盤交易指令。該制度將採用與HKIDR-S相若的運作模式，要求提供經紀服務或進行自營買賣的持牌法團及註冊機構，向中央數據資料庫提交客戶姓名及身份資料。

證監會：提升市場誠信及投資者保障

證監會市場監察部執行董事梁仲賢表示，擴展投資者識別碼制度，彰顯其提升市場誠信及保障投資者的堅定承諾。他稱，透過強化及時且有效的監察能力，HKIDR-DM將有助強化香港衍生產品市場的長遠韌性及可持續發展，並進一步鞏固其作為信譽卓著的國際金融中心的地位。

證監會為協助業界作好準備及推動投資者教育，已設立專設的HKIDR-DM網頁。證監會指，將於未來數月發出進一步指引摘要及常見問題，以便利市場參與者採納該制度，並加深理解。