內地自駕股Momenta據報最快下周招股 估值達700億 平治及博裕等或任基投

內地自動駕駛公司Momenta據報計劃最快下周一啟動香港首次公開招股（IPO）。路透社引述消息指，Momenta已取得證監會及港交所批准，今次上市或集資約9億美元（約70億港元），估值約90億美元（約700億港元）。

報道指，Momenta計劃於7月3日定價，並於7月8日在港交所掛牌。不過，相關時間表仍屬暫定，或會因市場情況而有所變動。

Momenta正爭取於本周敲定基石投資者名單，潛在基石包括現有投資者平治（Mercedes-Benz）、內地私募股權公司博裕資本，以及橡樹資本（Oaktree Capital Management）。

去年虧損擴大至35億人民幣

Momenta主要提供高級駕駛輔助系統（ADAS）功能，類似Tesla自動駕駛技術，可在司機監督下應對城市交通。公司早前曾考慮赴美上市，其後轉向香港，並已於今年秘密遞交港股上市申請。

招股文件顯示，Momenta過去三個財政年度均錄得虧損，虧損額由兩年前的26億元人民幣，擴大至2025年的35億元人民幣。

獲多間車企及騰訊投資

Momenta由前微軟研究院員工曹旭東於2016年創立，並由其擔任行政總裁。公司股東陣容包括豐田、平治、上汽、通用汽車、博世、淡馬錫、馬雲旗下雲鋒基金，以及騰訊（700）等。

公司近年亦積極拓展海外市場，並於德國斯圖加特設有研究中心。Momenta去年表示，將於2026年與Uber在德國測試L4級自動駕駛車輛；其高級駕駛輔助系統目前亦已應用於豐田、平治及奧迪等品牌在中國市場的車款。