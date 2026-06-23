Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Endowus擴展香港辦公室 面積倍增 今年諮詢資產規模增2.5倍

股市
更新時間：16:53 2026-06-23 HKT
發佈時間：16:53 2026-06-23 HKT

獨立財富顧問及投資平台Endowus智安投宣布，將香港辦公室搬遷至中環華懋大廈一個全層單位，辦公空間擴大一倍，面積達4,290平方呎，以應對在港業務快速增長。該平台表示，去年香港客戶數目增加一倍，資產管理規模增加兩倍，另類投資資產規模增加五倍；年初至今諮詢資產規模增長40%，較去年同期亦增加2.5倍。

Endowus表示，擴充後的辦公室設有專屬活動場地、多間供客戶進行保密會談的私人會議室等，將定期在新辦公室舉辦投資工作坊、市場展望分享會及投資教育活動，將由Endowus的投資及顧問團隊，以及與公司合作的逾100家全球基金管理機構共同主辦。

CEO：對本港成全球財富管理中心有信心

Endowus智安投聯合創辦人兼首席執行官萬振邦表示，香港位處亞洲財富創造、跨境資金流動及金融創新的核心，是次擴充辦公室展現公司對香港作為全球財富管理中心的信心。

Endowus智安投董事總經理兼香港業務主管袁淇欣指出，香港投資者面對比以往更多的選擇，但更多選擇不一定帶來更理想的長期成果，公司角色是協助客戶化繁為簡。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
22小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-22 09:58 HKT
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
海兒男友終曝光 《東周刊》獨家直擊高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香閨
即時娛樂
10小時前
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
史上最強厄爾尼諾現象將殺到 專家：恐致2.5億人死亡
即時國際
7小時前
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
影視圈
9小時前
保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮
保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
南韓總統李在明下令徹查有女消防員被迫陪酒後跳樓身亡事件。法新社
南韓女消防員被迫陪酒後跳樓亡 總統李在明震怒下令徹查
即時國際
4小時前
百佳超級市場近年積極調整業務，今年內已有數間分店結業。黃大仙區友fb
百佳半年執5間！竹園商場分店6.29同街坊「講Bye Bye」 網民分析結業兩大原因！
社會
5小時前
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
飲食
6小時前
FPS轉數快突收$3000橫財 銀行職員警告：做「這步」恐涉洗黑錢 事主教科書式自保手續公開｜Juicy叮
FPS轉數快突收$3000橫財 銀行職員警告：做「這步」恐涉洗黑錢 事主教科書式自保手續公開｜Juicy叮
時事熱話
7小時前