Endowus擴展香港辦公室 面積倍增 今年諮詢資產規模增2.5倍

獨立財富顧問及投資平台Endowus智安投宣布，將香港辦公室搬遷至中環華懋大廈一個全層單位，辦公空間擴大一倍，面積達4,290平方呎，以應對在港業務快速增長。該平台表示，去年香港客戶數目增加一倍，資產管理規模增加兩倍，另類投資資產規模增加五倍；年初至今諮詢資產規模增長40%，較去年同期亦增加2.5倍。

Endowus表示，擴充後的辦公室設有專屬活動場地、多間供客戶進行保密會談的私人會議室等，將定期在新辦公室舉辦投資工作坊、市場展望分享會及投資教育活動，將由Endowus的投資及顧問團隊，以及與公司合作的逾100家全球基金管理機構共同主辦。

CEO：對本港成全球財富管理中心有信心

Endowus智安投聯合創辦人兼首席執行官萬振邦表示，香港位處亞洲財富創造、跨境資金流動及金融創新的核心，是次擴充辦公室展現公司對香港作為全球財富管理中心的信心。

Endowus智安投董事總經理兼香港業務主管袁淇欣指出，香港投資者面對比以往更多的選擇，但更多選擇不一定帶來更理想的長期成果，公司角色是協助客戶化繁為簡。