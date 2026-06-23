中金料AI市場有局部壓力 未達全面泡沫 上調標指目標價至逾7800點

在人工智能（AI）浪潮下，中金首席海外與港股策略分析師劉剛表示，現時市場上有局部壓力，但未達到全面的泡沫，且指出超越能力和需求範圍才是泡沫，而非加快投資。他解釋，當一家公司的營運現金流降速，無法支持投資計劃，便是供過於求；而超越能力範圍是指公司需要對外融資，在利率高的環境下，仍不斷地進行投資。該行上調標指目標價至7800至8000點，並認為結構上科技或繼續佔優。

用兩個數據評估AI泡沫

他建議，投資者以自由現金流和滲透率來評估AI會否演變成泡沫。部份美國科技巨頭的自由現金流為負值，但中國企業的情況較好，因為獲中國政府的投資較多。根據歷來A股表現，如果自由現金流低於營收約10%，或會令投資增速減慢，故接下來每個A股和美股的業績期都是市場關注點。

滲透率方面，可以讓市場理解整體AI發展的空間，但現時難以比較滲透率，因為要視乎AI滲透至企業端的情況，以及真正投資在詞元（token）的客戶。現時中國AI滲透率約16%至19%，而歷史上，國內新興產業超額收益「主升浪」通常在滲透率約20%至25%接近見頂。

中美市場均現「K型分化」

中國和美國市場都有「K型分化」的跡象，他指出，如果要修復該情況，美國和中國主要分別視乎利率和外需。現時國際油價已回落至每桶70美元水平，中金認為美國5月CPI增4.2%，已是年內高位。如果按照現時油價持續至年底推算，該行預計今年底美國CPI約2.6%、2.7%，故沒有必要大舉持續加息， 故個人的看法較市場樂觀。

恒指下半年料持平震盪

香港股市方面，他認為恒指下半年的走勢將會持平震盪，維持恒指中樞26000點。若美債利率回落，恒指有望進一步向上，但上行空間不多，因為企業盈利空間少。從「K型分化」來看，大模型、硬件股或仍可享受AI趨勢，而偏向於消費上的政策刺激，以及互聯網巨頭在AI投資上發力，有機會令恒生科技指數好轉。