韓股收市急瀉一成 海力士及三星挫逾12% 外資大舉沽貨 策略師：美光業績是真正考驗

韓國綜合指數（KOSPI）今日大跌9.99%，以全日最低位8203點收市；其中焦點股SK海力士（韓：000660）股價收市跌12.5%、三星電子（005930）跌12.3%。韓國交易所亦曾暫停交易20分鐘，啟動了今年以來日益頻繁的市場保障措施。截至中午，外國投資者更已拋售了超過4萬億韓元股票，散戶投資者則持續增持。

市場出現多項過熱訊號

據彭博報道，韓股早前恢復升勢及突破9000點關口，投資者似乎已將目光從伊朗戰爭帶來的不確定性中轉移開來，但在美股SpaceX（SPCX）股價下跌之際，市場對高增長科技股的情緒開始動搖。首爾韓亞證券策略師Lee Jae Mahn更直指，市場已出現多項過熱訊號，最明顯是SK海力士估值已高於三星電子，又指韓國綜合指數未來若要進一步上漲，三星股價漲幅必須超越SK海力士，因為市場預估三星第二季盈利超過SK海力士。

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Pepperstone Group策略師Dilin Wu則表示，美光科技（MU）本周業績才是真正的考驗，若交出強勁的業績，將直接預示出三星和SK海力士的前景，亦即「硬件業務是否還有增長動力」。

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槓桿型ETF放大價格波動

另一方面，韓國綜合指數最新的下跌，亦凸顯了該指數日益加劇的波動性，原因包括與晶片製造商掛鈎的槓桿型交易所交易基金（ETF）放大了價格波動，甚至令韓國最高金融監管機構對允許此類高風險產品上市表示後悔。

南韓金融監督院院長Lee Chan-jin周一在記者會上表示，官員們正在考慮採取穩定措施，以限制追蹤三星電子和SK海力士的ETF價格劇烈波動可能帶來的影響。

首爾Eugene Asset Management首席投資官Ha SeokKeun表示，「此次拋售似乎主要是由於近期大幅上漲後獲利回吐所致，因為市場已經明顯超買」。他又提到，散戶槓桿率和融資餘額上升可能加劇了跌勢，使市場對負面因素更加敏感。

