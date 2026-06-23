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美光與Anthropic簽合作協議 供應記憶體兼參與融資 股價升近7%

股市
更新時間：13:39 2026-06-23 HKT
發佈時間：13:39 2026-06-23 HKT

美國記憶體與儲存晶片大廠美光科技周一（22日）表示，與AI開發商Anthropic簽署戰略協議，涵蓋人工智慧記憶體與儲存架構設計、記憶體與儲存供應安排、內部導入Claude，以及參與Anthropic最新一輪融資。消息令美光科技（MU）周一股價升6.8%，收報1,211.38美元。

美光內部已部署Claude模型

據外媒報道，美光將與Anthropic合作，針對記憶體與儲存系統在AI工作負載下的效能表現，以及與整體基礎設施堆疊之間的互動方式進行分析 。同時，美光亦表示已在內部部署Claude模型，範圍包括工程、製造及企業機能等領域的編碼及代理式AI應用，並預期未來會進一步擴大部署規模。

不過，供應協議內容及美光參與Anthropic的H輪融資相關財務細節，則未有對外公開。 早前Anthropic於6月1日表示已保密赴美提交IPO，此前公司在H輪融資中籌得650億美元，估值達9,650億美元。

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