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SK海力士槓桿ETF超越盈富基金 成香港規模最大ETF  

股市
更新時間：12:46 2026-06-23 HKT
發佈時間：12:46 2026-06-23 HKT

南方東英推出的SK海力士兩倍槓桿ETF（7709）截至周二中午報164.75元，跌逾12%，但管理資產規模逾1,320億港元，超越盈富基金（2800）的1,271億港元，成為香港規模最大的ETF，凸顯市場對半導體行業高風險投資的旺盛需求。

據彭博報道，SK海力士兩倍槓桿ETF於上年10月推出，目標是提供單日回報兩倍的效果，但投資者亦要留意產品的每日追蹤誤差。報道指出，這項轉變既凸顯市場對高增長科技股的需求，也反映兩者基本面表現的巨大差異。

SK海力士ETF今年累升900%

SK海力士受惠於強勁的盈利增長及市場對AI需求的樂觀預期，股價今年已飆漲逾300%。相較之下，恒指主要受中國大型股影響，在消費復甦步伐不一的情況下 ，同期下跌約逾8%。

報道引述ETF分析師Rebecca Sin指出，SK海力士槓桿產品「搭上了AI、晶片及科技浪潮」，年初至今回報率已接近900%，且流入資金接近20億美元，其餘則來自市值增長。

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