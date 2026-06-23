安克創新今起招股 入場費逾萬元 H股較A股折讓逾兩成

智能硬件品牌安克創新（668）今日（23日）起至26日招股，計劃發行4,663.28萬股H股，一成於香港公開發售，最高發售價為99.32元，集資最多約46.3億元，每手100股，入場費10,032.16元，預期7月2日掛牌，中金公司、高盛及摩根大通為聯席保薦人。

安克創新A股（深：300866）今早曾報113.61元人民幣，相當於131.46港元。若以H股最高發售價99.32元計，H股較A股理論折讓約24.5%。

全球移動充電產品收入第一

公司主要從事全球智能硬件科技行業消費電子產品的設計與開發，產品覆蓋智能充電儲能、智能家居及智能影音三大產品線，包括移動充電、消費級儲能、智能安防、智能清潔、打印、智能音頻及智能投影等。

據弗若斯特沙利文資料，按2020年至2024年收入計，安克創新在移動充電產品領域位居全球第二，亦是全球最大獨立移動充電品牌；至2025年，按收入計，公司已升至全球移動充電產品領域第一，市場份額達4.8%。

去年盈利逾25億 按年增20%

公司產品已銷售至全球180多個國家及地區，並在北美及歐洲等核心市場取得穩固地位，同時於新興市場實現高速增長。截至2025年底，安克創新全球累計用戶超過2億。

業績方面，安克創新去年收入305.1億元人民幣，按年升23.5%；公司股東應佔溢利25.5億元，按年升20.4%。

近3億美元基石護航

安克創新是次招股引入多名基石投資者，包括施羅德、Aspex、信安資金管理、Greenwoods、HACF、UBS AM Singapore、國海富蘭克林、Jane Street、泰康人壽、WT Asset Management及惠理，合共投資金額近3億美元。

所得款項淨額約20%將用於推動產品迭代及創新、拓寬產品種類；約20%用於研發與人才引進；約15%用於提升品牌影響力及深化客戶忠誠度；約20%用於強化直接面向消費者的全球市場策略；約20%用於升級供應鏈管理體系；約5%用作營運資金及一般公司用途。

酷哇科技擬申港上市

另《華爾街日報》引述消息指，軟銀有份投資的酷哇科技擬未來2至3個月內提交香港上市申請，在最新一輪融資籌集超過6億美元後，估值超過30億美元，而華泰證券和德意志銀行參與其上市項目。於2015年成立的酷哇科技產品包括輪足式機械人、四足作業機械人、自動駕駛小巴等。