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SpaceX發債嚇窒股價 單日急挫16% 跌穿上市首日收市價 

股市
更新時間：09:55 2026-06-23 HKT
發佈時間：09:55 2026-06-23 HKT

馬斯克旗下焦點半新股SpaceX（SPCX）據報啟動首次投資級債券發行，擬為AI布局及現有債務再融資籌集資金；不過，該股周一股價急挫，收市跌16%，報154.6美元，更跌穿上市首日收市價160.95美元，最新市值約2.03萬億美元。該股過去3個交易日已累跌逾24%，市值蒸發逾6,000億美元。

據彭博報道，SpaceX正尋求透過今次發債籌集至少200億美元，所得款項將用於為規模大致相同的過橋貸款再融資。該筆過橋貸款構成SpaceX 291億美元長期債務的大部分。

據悉，多間曾為SpaceX提供短期過橋融資的銀行，包括美國銀行、花旗、高盛、摩根大通及摩根士丹利，周一已安排與投資者舉行電話會議，預期隨後將正式發行債券，期限介乎5年至30年。

獲三大評級機構投資級評級

SpaceX上周取得三大主要債券評級機構的投資級評級，為其以較低成本舉債鋪路。穆迪及惠譽分別給予SpaceX債務Baa1及BBB+評級，均較垃圾級高三個級別；標普全球則給予BBB評級。

管理層曾稱未來依賴債市融資 

報道指，SpaceX在IPO期間一直向投資者強調自身具備投資級評級。公司管理層此前亦向潛在股權投資者表示，今次IPO預計將是SpaceX最後一次出售股份，未來將更多依賴債券市場融資，而非透過發股攤薄股東權益。

SpaceX早前完成規模達750億美元的IPO，創下歷來最大IPO紀錄，上市後一度躋身全球市值最高上市公司之列，亦令創辦人馬斯克成為全球首位萬億富豪。文件顯示，截至6月19日，SpaceX持有近1010億美元現金及現金等價物。

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