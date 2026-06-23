恒指挫432點 國指步技術熊 阿里失守「紅底」 MINIMAX瀉17% 專家料繼續跌｜港股收市

美國7月加息預期升溫，加上「世紀新股」SpaceX隔晚急跌逾16%，動搖市場對高增長科技股的信心。環球科技股普遍走弱，並拖累亞洲主要股市多數出現小股災，韓股兩大重磅股SK海力士和三星電子大跌超過12%，韓指亦以全日最低位收市，跌一成，跑輸區內主要股市。而港股亦未止跌，恒指再跌432點或1.8%收市，收報23336點，再創逾一年低位；國指亦跌155點或2%收市，該指數自去年10月高位累跌20.6%，進入技術性熊市。

日韓現小股災

早前熱炒的AI概念科技股跌幅靠前，作為最受惠AI熱潮的韓股回吐明顯，韓國綜合指數盤中曾下跌8%觸發熔斷機制，交易暫停20分鐘，最終收報8203點，大跌910點或10%，創逾一周低位。兩大重磅股SK海力士股價收市瀉12.5%及三星電子挫12.3%。同樣捱沽的日經平均指數，失守70000大關收市，收報69788點，跌2565點或3.6%。台灣加權指數則收報47100點，跌640點或1.3%。另外，內地上證指數收報4106點，跌56點或1.4%。

港股方面，恒指高開32點後，最多升57點，隨著重磅科技股轉跌，恒指少許的升幅迅速蒸發，並越跌越有，尾市最多跌516點，全日收報23336點，跌432點，恒指連跌5日，累跌1506點。大市成交3343億元，北水趁低買貨，轉淨流入103.7億元，結束連續流出3日趨勢。國指收報7759點，跌155點或2%；科指跑輸大市，收報4399點，跌150點或3.3%。

ATX拖累恒指172點

科技股是港股累市元兇，傳騰訊（700）正在洽談退出對日本幾家遊戲工作室的投資，該股下滑4.2%，收報414.8元；阿里巴巴（9988）急跌3.8%，收報98.95元，失守「紅底」；小米（1810）挫4.6%，收報22.62元。三股拖累恒指共172點。快手（1024）大跌5.1%，收報43.22元。

獲花旗唱好的百度（9888）亦未能倖免，挫3.7%，收報104.7元。花旗報告指出，儘管近期整個中國股市及互聯網板塊的整體投資情緒較為疲軟，但投資者對百度底層的技術實力，以及管理層承諾透過即將進行的晶片業務：崑崙芯：分拆和年內稍後確認的首次派息政策來實現高質量資產價值的舉措表示認同。該行維持百度「買入」評級，及基於分類加總估值法得出的目標價188美元。

智譜跌一成 建滔系捱沽

之前熱炒的AI股回吐顯著，大模型雙雄的MINIMAX（100）瀉16.5%，收報515元；智譜（2513）大跌10%，收報2170元。存儲概念股中，瀾起科技（6809）走低12.4%，收報408.2元；兆易創新（3986）下滑10.3%，收報936.5元。PCB概念股建滔系急吐，建滔集團（148）急跌9.4%，收報127.8元；建滔積層板（1888）跌5.1%，收報87.25元。

加息預期升溫下，有色金屬股走弱，洛陽鉬業（3993）大跌10.9%，收報17.29元，為表現最差藍籌股；江西銅業股份（358）挫10.6%，收報36.38元；紫金黃金國際（2259）挫6.9%，收報99.55元；同系紫金（2899）走低6.5%，收報29.56元。

吉利逆市升2%

汽車股走勢不一，吉利汽車（175）逆市升2.1%，收報17.82元，為表現最好藍籌股。比亞迪（1211）挫3.2%，收報75.85元；理想汽車（2015）走低4.3%，收報48.32元；小鵬汽車（9868）下滑4.2%，收報49.36元。

藥捷安康解禁暴瀉六成

個股方面，首掛星源材質（6067）收報11元，較招股價8.98元大升22.5%，不計手續費，一手帳面賺1010元。另一新股華健未來（6132）收報36.26元，較招股價81.8元瀉56.9%，一手帳面蝕4654元。摯達科技（2650）折讓11.9%配股，集資2.05億元，股價挫8.7%，收報11.38元。藥捷安康（2617）上市屆滿一年，迎來第二階段股份解禁，且年內已三次配股集資，該股暴跌59.7%，收報11.25元。

聶Sir料後市跌穿兩萬三

高歌證券金融首席分析師聶振邦表示，港股受亞太區主要股市拖累，而且恒指權重股表現普遍疲軟，未能提供支撐，相信短期內港股依然缺乏明確催化劑，後市有機會失守23000點。

他續指，美國聯儲局最新議息會議中半數委員表態支持加息，在風險偏好收縮背景下，全球科技股將面臨不利影響，估計未來一兩個月出現明顯回吐。

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恒指雖然今早高開31點，但很快就掉頭向下，最多曾跌331點，低見23437點，截至中午跌幅輕微收窄，報23500點，跌268點或1.13%，半日成交金額1,768億元。科指半日報4448點，跌100點或2.21%。

騰訊及阿里領跌大市

重磅藍籌股中，騰訊（700）及阿里（9988）半日分別跌3.65%及3.01%，分別報417.2元及99.8元，連同跌3.8%的小米（1810），為3隻拖累恒指最多股份；另一熱門傳統科技股美團（3690）亦跌逾3%。至於滙豐（005）今早曾逆市破頂，高見150.5元，半日升近1%至149.3元，力撐大市。

單計股價變幅，洛鉬（3993）更跌逾8%，為表現最差藍籌；信義光能（968）跌6.6%；京東（9618）及紫金（2899）亦跌逾4%。相反，中芯（981）逆市升逾2%，已是表現最佳藍籌股。

另一方面，之前熱炒的AI股亦見回吐，其中MINIMAX（100）跌近15%、智譜（2513）跌逾11% 、五一視界（6651）亦跌一成；存儲概念股中，瀾起（6809）跌逾7%、兆易創新（3986）亦跌逾4%；此外，光通訊股曦智科技（1879）更跌逾8%，長飛光纖（6869）亦跌6.6%。

異動股中，藥捷安康（2617）半日暴跌58%，該股今日（23日）上市屆滿一年迎來第二階段解禁。根據資料顯示，其控股股東、首次公開發售前投資者合計持股約2.73億股。

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美伊和談結束，伊朗宣佈兩國首度同意在霍爾木茲海峽設立一條「直通熱線」，以確保海峽逐步重新安全開放；同時，美國財政部解除對伊朗原油及石油衍生品制裁，為期60天。國際油價周一急跌後，今早續微跌，其中紐約期油跌0.07%至73.81美元；布蘭特期油則跌0.19%至77.75美元。

美銀警告AI股堪比鐵路泡沫巔峰

另一方面，美銀首席策略師Hartnett警告，AI股已佔標普500權重達39%，堪比1980年代鐵路股泡沫巔峰，而11月中期選舉更可能成為泡沫引爆點；並指美國經濟和股市命運很大程度已落入伊朗之手，唯有地緣政治引導油價大跌，並將CPI壓回3%以下，才有可能打斷從通脹繁榮走向滯脹衰退的熊市路徑。

納指跌逾1.3% SpaceX單日瀉16%

美股三大指數周一個別發展，其中道指收市升148點或0.29%，報51712點；標指跌27點或0.37%，報7472點；納指跌351點或1.32%，報26166點。焦點股SpaceX單日跌逾16%至154.6元，連續第三個交易日下跌，市值蒸發數千億美元，並創上市首日以來最低水平；該股啓動對投資級債券的首次發行，預計將開啓一輪大規模舉債浪潮。

恒指輕微高開 寧德時代升3%

亞太區股市方面，日股暫跌0.12%至72266點，韓股則跌1.57%至8977點。港股恒指今早則高開31點，報23800點；藍籌股中，寧德時代（3750）升逾3%最佳。

重磅科技股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.5%；騰訊（700）跌0.7%；美團（3690）升1%；小米（1810）及京東（9618）分別跌0.9%及1.5%。

美國放寬對伊朗石油制裁，油價向下，中石油（857）開市跌0.2%；中海油（883）升1.3%；中石化（386）無起跌。

廣合科技擬60億建廠拓PCB

個股消息中，廣合科技（1989）計劃於廣東東莞水鄉經濟區麻涌鎮投資建設「東莞智造總部項目」，預計總投資額約60億元人民幣，主要用於高端印製電路板（PCB）研發、生產及銷售；該股開市報186.2元，無起跌。

摯達科技折讓近12%配股

摯達科技（2650）擬配售1,912.56萬股，佔已發行股本6.01%，集資淨額約2.05億元，每股配售價10.98元，較上日折讓約11.88%；該股開市跌3.5%，報12.02元。

北水動向方面，昨日淨賣出港股58.19億元，建滔集團（148）、建滔積層板（1888）及中芯（981）分別獲淨買入33.32億元、14.31億元及8.21億元；而長飛光纖（6869）、阿里巴巴（9988）及騰訊（700）分別遭淨賣出24.75億元、11.82億元及11.54億元。