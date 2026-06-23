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恒指半日跌268點 阿里失守100元關 MINIMAX跌近15% 藥捷安康解禁即瀉58%｜港股開市

股市
更新時間：12:15 2026-06-23 HKT
發佈時間：09:29 2026-06-23 HKT

恒指雖然今早高開31點，但很快就掉頭向下，最多曾跌331點，低見23437點，截至中午跌幅輕微收窄，報23500點，跌268點或1.13%，半日成交金額1,768億元。科指半日報4448點，跌100點或2.21%。

騰訊及阿里領跌大市

重磅藍籌股中，騰訊（700）及阿里（9988）半日分別跌3.65%及3.01%，分別報417.2元及99.8元，連同跌3.8%的小米（1810），為3隻拖累恒指最多股份；另一熱門傳統科技股美團（3690）亦跌逾3%。至於滙豐（005）今早曾逆市破頂，高見150.5元，半日升近1%至149.3元，力撐大市。

單計股價變幅，洛鉬（3993）更跌逾8%，為表現最差藍籌；信義光能（968）跌6.6%；京東（9618）及紫金（2899）亦跌逾4%。相反，中芯（981）逆市升逾2%，已是表現最佳藍籌股。

另一方面，之前熱炒的AI股亦見回吐，其中MINIMAX（100）跌近15%、智譜（2513）跌逾11% 、五一視界（6651）亦跌一成；存儲概念股中，瀾起（6809）跌逾7%、兆易創新（3986）亦跌逾4%；此外，光通訊股曦智科技（1879）更跌逾8%，長飛光纖（6869）亦跌6.6%。

異動股中，藥捷安康（2617）半日暴跌58%，該股今日（23日）上市屆滿一年迎來第二階段解禁。根據資料顯示，其控股股東、首次公開發售前投資者合計持股約2.73億股。

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美伊和談結束，伊朗宣佈兩國首度同意在霍爾木茲海峽設立一條「直通熱線」，以確保海峽逐步重新安全開放；同時，美國財政部解除對伊朗原油及石油衍生品制裁，為期60天。國際油價周一急跌後，今早續微跌，其中紐約期油跌0.07%至73.81美元；布蘭特期油則跌0.19%至77.75美元。

美銀警告AI股堪比鐵路泡沫巔峰

另一方面，美銀首席策略師Hartnett警告，AI股已佔標普500權重達39%，堪比1980年代鐵路股泡沫巔峰，而11月中期選舉更可能成為泡沫引爆點；並指美國經濟和股市命運很大程度已落入伊朗之手，唯有地緣政治引導油價大跌，並將CPI壓回3%以下，才有可能打斷從通脹繁榮走向滯脹衰退的熊市路徑。

納指跌逾1.3% SpaceX單日瀉16%

美股三大指數周一個別發展，其中道指收市升148點或0.29%，報51712點；標指跌27點或0.37%，報7472點；納指跌351點或1.32%，報26166點。焦點股SpaceX單日跌逾16%至154.6元，連續第三個交易日下跌，市值蒸發數千億美元，並創上市首日以來最低水平；該股啓動對投資級債券的首次發行，預計將開啓一輪大規模舉債浪潮。

恒指輕微高開 寧德時代升3%

亞太區股市方面，日股暫跌0.12%至72266點，韓股則跌1.57%至8977點。港股恒指今早則高開31點，報23800點；藍籌股中，寧德時代（3750）升逾3%最佳。

重磅科技股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.5%；騰訊（700）跌0.7%；美團（3690）升1%；小米（1810）及京東（9618）分別跌0.9%及1.5%。

美國放寬對伊朗石油制裁，油價向下，中石油（857）開市跌0.2%；中海油（883）升1.3%；中石化（386）無起跌。 

廣合科技擬60億建廠拓PCB

個股消息中，廣合科技（1989）計劃於廣東東莞水鄉經濟區麻涌鎮投資建設「東莞智造總部項目」，預計總投資額約60億元人民幣，主要用於高端印製電路板（PCB）研發、生產及銷售；該股開市報186.2元，無起跌。

摯達科技折讓近12%配股

摯達科技（2650）擬配售1,912.56萬股，佔已發行股本6.01%，集資淨額約2.05億元，每股配售價10.98元，較上日折讓約11.88%；該股開市跌3.5%，報12.02元。

北水動向方面，昨日淨賣出港股58.19億元，建滔集團（148）、建滔積層板（1888）及中芯（981）分別獲淨買入33.32億元、14.31億元及8.21億元；而長飛光纖（6869）、阿里巴巴（9988）及騰訊（700）分別遭淨賣出24.75億元、11.82億元及11.54億元。 

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