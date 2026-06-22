港交所下調期貨按金門檻 收緊Call孖展要求 9月分階段生效

港交所（388）宣布優化旗下衍生產品結算所的客戶按金規定，根據修訂後的安排，客戶按金乘數及客戶維持按金規定將分兩個階段調整，以便市場準備充分和順利過渡。第一階段計劃將於今年9月21日實施，第二階段待監管機構批准後，預期於2027年3月推行。港交所表示，優化措施以提升資本效率、降低市場參與者的融資成本，支持香港衍生產品市場的長遠發展。

客戶維持按金將改為結算所按金1倍

根據新安排，第一階段計劃下，客戶基本按金將由現時的結算所按金的1.33倍降至1.2倍，第二階段則進一步下降至1.1倍；客戶維持按金（股票期權以外的衍生產品）則由目前的客戶基本按金的80%，改為結算所按金的1倍，兩階段均維持1倍；至於客戶股票期權維持按金，第一階段維持與客戶基本按金相同要求不變，即最低客戶基本按金將設定為結算所按金的1.2倍 ，而第二階段則調整至結算所按金的1倍。

港交所：措施分階段實施有助市場有序過渡

港交所指出，措施分階段實施，有助市場有序過渡，讓市場參與者可逐步調整其系統及風險管理安排，同時維持市場穩定運作。參與者仍可因應客戶風險狀況、產品特性及當前市況，向客戶徵收高於最低要求的客戶按金。交易所續指，修訂後的客戶按金亦將令香港的客戶按金乘數更貼近其他主要國際市場，促進香港衍生產品市場的持續發展，同時有關優化措施亦支持港交所持續鞏固及拓展其衍生產品生態圈，以滿足投資者及風險管理者不斷演變的需求。

劉碧茵：優化措施鞏固國際風險管理中心地位

港交所首席營運總監劉碧茵表示，這些客戶按金調整措施是港交所持續優化市場微結構、提升香港市場活力、韌性及競爭力的最新舉措。她續指，連同之前對按金抵押品安排的優化措施，這次調整將在審慎控制風險的前提下進一步提升抵押品的使用效率，促進更有效的資金運用、降低成本，令市場參與者得以更靈活管理對沖、交易及投資組合活動，進一步鞏固香港作為國際風險管理中心的地位。