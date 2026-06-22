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禮邦醫藥IPO周三截飛 與海外大型藥企加速腎病創新藥上市

股市
更新時間：19:12 2026-06-22 HKT
發佈時間：19:12 2026-06-22 HKT

提供腎病療法的生物製藥公司禮邦醫藥（9637）上周四開始招股，該公司聯合創始人夏國堯表示，歷來中國專注於腎病創新藥的公司屈指可數，而公司在創新藥領域「走得最深、走得最遠，或者最紮實的一家公司」，將在今後5年內深耕腎病領域，及後或會重新定位公司整體策略。

核心產品預計明年底獲批中國上市

該公司首席運營官張華丁指出，公司短期內會全力以赴專注於用於治療高磷血症的磷結合劑的核心產品AP301商業化，近期將會就產品遞交中國上市申請，預計明年底獲批中國上市。與此同時，公司內部已啟動其上市準備工作，包括產能，以及未來醫保價格談判的策略安排和準備。另AP301將會在明年初在美國進行三期臨床，預期2029年可以在美上市。因而，AP301為公司的未來價值兌現打下非常好的基礎，在此基礎上，公司有相應不同臨床階段的項目在緊鑼密鼓推進中，當中有研發確定性較高的AP306項目。

要拿下海外市場

夏國堯指出，海外市場未來對公司非常重要，對收入可能帶來較大的貢獻，且高利潤回報，因為在生物醫藥行業中，全球最大的市場是在美國，故公司「一定要拿下，而且一定要做得比較好」。美國是全球藥物價格的高地，中國的藥價可能只是美國藥價約10%，但中國有更加龐大的人口基礎，而公司自研和引進的每個產品的目標都是全球市場。他續指，公司在中國可立足於本土優勢，能夠建立自身的研發、生產和銷售能力，有足夠的能力令產品儘快上市；而海外方面則會與海外大型藥企合作，一起推進產品加速上市，故未來或會對外授權，而此視乎公司的臨床結果和自身預期，另透露很多公司對禮邦醫藥的產品管線非常感興趣。

該股將於本周三截止招股，下周一掛牌。

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