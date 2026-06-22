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南方海力士兩倍ETF市值破1300億 超越盈富基金

股市
更新時間：18:16 2026-06-22 HKT
發佈時間：18:16 2026-06-22 HKT

本港交易所買賣產品（ETP）市場規模排名出現變化。截至今日收市，南方海力士兩倍ETF（7709）市值達1,327億元，超越盈富基金（2800）成全港資產規模最大的ETP。盈富基金目前市值為1,263億元。

發行商：全球資產管理規模增速最快之一

盈富基金自1999年上市以來，長期位居港股ETP市場資產規模榜首，是次被上市僅約8個月的槓桿產品取代。南方東英表示，受惠於投資者對半導體板塊的需求，該產品錄得資金流入，成為今年全球資產管理規模增速最快的ETP之一。

南方東英成亞洲最大槓桿及反向發行商

市場數據顯示，南方海力士兩倍ETF資產規模剛於本月17日突破1,000億元，其後數日繼續擴大。南方東英指出，目前該產品已成為全球規模最大的個股槓桿及反向產品，同時該公司已成為亞洲最大的槓桿及反向產品發行商，在全球同類產品的市佔率超過20%。

另外，南方東英指，近期亦擴充韓國相關產品線，其中南方KOSPI ETF（3121）已於本月18日掛牌上市，上市首日成交額達數億元，反映市場對韓國科技及半導體板塊具一定投資需求。

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