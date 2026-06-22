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建滔獲花旗開啟30天催化劑觀察 大幅調高盈測 股價單日升逾11%

股市
更新時間：16:25 2026-06-22 HKT
發佈時間：16:25 2026-06-22 HKT

建滔集團（148）獲花旗開啟為期30天呈催化劑觀察，上調2026至2028年各年盈利預測16%至28%，並將控股公司折讓由先前的45%至50%，收窄至20%，大幅調高其目標價至202元，重申「買入」評級。消息刺激建滔集團股價單日急升逾11%，收報141.1元；若以今年至今計，更累升380%。同系建滔積層板（1888）股價則微升0.11%，收報91.95元。

AI時代變PCB及CCL概念股

花旗上調了建滔集團持股62%的附屬建滔積層板盈利預測，主因是覆銅面板（CCL）及電子玻璃纖維布的平均售價假設高於預期，足以抵消近期建滔積層板配股而令建滔集團持股比例減少的影響。該行預期，建滔集團將在AI時代結構性演變成幾乎純粹的印刷電路板（PCB）及覆銅面板（CCL）概念股，兩個業務佔其2028年預期總淨利潤比重，預計將由2025年的63%激增至87% 。

料下月發佈強勁盈利預告

該行又預計，建滔集團可能在下月發布強勁的2026年上半年盈利預告，預測2026年上半年淨利潤將按年增長55.6%至40.16億元、收入增長33%至287.39億元，下半年純利增長料加速至175%至近50.1億元。有關增長驅動因素包括子公司建滔積層板淨利潤預期按年激增3倍、印刷線路板業務因垂直整合優勢而獲得市場份額，推動息稅前利潤率擴張；以及受到美伊衝突引發的第二季油價飆升推動，化工業務息稅前利潤率也將有所擴張。

另一方面，建滔集團早前配售建滔積層板股份，每股現金流將增加10.6元，淨負債率將由2025年的28%降至2026年預期的15%，有助於部分支持其在2026至2027年期間每年逾60億港元的資本支出計劃。

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