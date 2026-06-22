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SK海力士8連升 市值逼近三星電子 韓國擬加強槓桿ETF監管

股市
更新時間：15:56 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:56 2026-06-22 HKT

晶片製造商SK海力士（韓：000660）今日（22日）股價再升5.6%，收報2,919,000韓元，已連升第8個交易日，市值達2,072萬億韓元（約10.55萬億港元），進一步逼近韓國市值最高上市公司三星電子（韓：005930），目前三星電子市值則約2,321萬億韓元（約11.82萬億港元）。不過，韓國當局對AI概念股帶動的槓桿商品風險保持高度警惕，正考慮加強對追蹤三星電子和SK海力士的槓桿型單一股票ETF的監管，以遏制市場波動風險。

SK海力士今年累漲348%

據外媒報道，SK海力士作為英偉達（Nvidia）及Google等客戶的AI系統高頻寬記憶體（HBM）晶片主要供應商，乘着AI熱潮，年內股價升幅已逾348%。報道又引述Meritz Securities高級分析師Kim Sunwoo指出，「定制化AI內存徹底改變了行業經濟格局，並確立SK海力士市場領導者地位」。 

全球HBM市佔率達61%

有分析師將SK海力士在AI生態的地位，歸因於公司在記憶體產業低迷時期，仍持續投資HBM的決策。截至2025年，SK海力士已拿下全球HBM市場61%的市佔率，遠超三星電子的17%與美光（MU）的21%。

此外，三星作為全球最大DRAM生產商的地位也可能受到SK海力士的威脅。美國銀行估計，SK海力士今年的月產DRAM晶圓量將達到約58.9萬片，而三星電子則約為69.1萬片。然而，SK海力士在2025年至2028年間的DRAM產出擴張幅度料約38%，而其競爭對手僅約17.5%，將使公司產能差距從2025年的23%，在2028年縮小至不到10%。

報道又指，SK海力士正計劃選擇納斯達克作為美國上市地點，有助擴大公司的投資者基礎，並進一步提升知名度。

追蹤晶片商槓桿ETF資產急增

另一方面，南韓金融監督院院長李卜鉉指出，16隻追蹤晶片製造商的槓桿ETF於5月底上市時合計資產約30億美元；截至周一，其規模已增至約14萬億韓元（約91億美元），又指約92%持有者為散戶投資者，而且大多數投資者是中產階層和工薪階層，一旦市場劇烈震盪，恐對家庭財務造成重大衝擊。

李卜鉉強調，雖已對投資者發出風險警告，但交易熱度仍未降溫。目前監管機構正與金融服務委員會及韓國交易所協商穩定措施，同時亦評估此類ETF對韓元匯率的影響有限。

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