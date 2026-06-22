恒指半日挫234點 阿里滙豐領跌 國壽逆市升逾半成 AI概念股熱炒 | 港股午市

恒指低開113點後，跌幅一度擴大至480點，低見23444點，幸而低位有支持，臨近中午跌幅逐步收窄，中午收報23690點，跌234點或0.98%，半日成交2,003億元；科指中午收報4542點，跌62點或1.35%。

內險業提AI開發應用意見

藍籌股中，阿里（9988）及滙豐（005）半日跌2.7%及1.5%，連同騰訊（700）跌1.6%，為拖累恒指最主要股份。相反，國壽（2628）逆市升5.5%，力撐大市；同業平保（2318）亦升逾1%。

消息面上，國家金融監督管理總局日前發布《關於銀行業保險業人工智能安全開發應用的指導意見》，多方面提出32項指導性意見，包括完善人工智能治理架構，要求金融機構加強頂層設計和統籌管理，建立健全人工智能全生命周期管理體系，加強應用場景和業務流程管理等等。

寧德升5.5% 龍湖急瀉7%

若單計藍籌股價變幅，除了國壽外，寧德時代（3750）亦升5.5%，中芯（981）則升2.9%，為表現最佳藍籌。另一方面，龍湖地產（960）半日跌7.4%，老鋪黃金（6181）及吉利（175）則雙雙跌近6%，為表現最佳藍籌。

板塊走勢方面，AI概念股繼續熱炒，其中存儲股兆易創新（3986）升逾11%、瀾起（6809）升逾4%；光通訊股長飛光纖（6869）升逾27%、匯聚科技（1729）亦升7%；大模型股MINIMAX（100）升20%；智譜（2513）亦升逾17%。