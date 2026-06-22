4隻新股同日招股 來福諧波主打機械人核心部件 鱘龍科技衝魚子醬第一股

港股新股市場持續熱鬧，4隻新股今日（22日）起同步招股，包括破傷風抗毒素供應商江西生物（6915）、經皮穿刺手術機械人公司真健康醫療（2697）、機械人精密傳動核心部件提供商來福諧波（3952），以及全球最大魚子醬生產商鱘龍科技（6715）。上述4股均於6月25日截止招股，預期6月30日掛牌。

江西生物入場費6596元

江西生物計劃發行3,623.45萬股H股，一成於香港公開發售，招股價介乎9.33元至13.06元，最多集資4.7億元，每手500股，一手入場費6,595.86元。中金公司及招商證券國際為聯席保薦人。

江西生物為中國最大的人用破傷風抗毒素（人用TAT）提供商及出口商。根據弗若斯特沙利文資料，按2025年銷量計，江西生物為中國及全球最大人用TAT提供商，市場份額分別為65.8%及45.8%；按2025年收入計，市場份額分別為66.9%及33.2%。公司引入WSH富策控股為基石投資者，投資金額5000萬元。WSH由中源協和董事長龔虹嘉全資擁有。

根據招股書，所得款項淨額的約33.7%將用於公司候選產品的研發；約31.4%將用於建設並擴展新基地及生產線；約15.7%將用於升級並優化公司的技術及流程；約10.3%將用於加強公司的銷售及營銷能力；約8.8%將用作一般營運資金及一般企業用途。

真健康醫療未有基石投資者

真健康醫療計劃發行356.47萬股H股，一成於香港公開發售，招股價介乎119.3元至135.4元，最多集資4.8億元，每手20股，一手入場費2,735.3元。中金公司及星展為聯席保薦人。

真健康醫療成立於2018年，於中國從事經皮穿刺手術及消融手術機器人研發及商業化。其核心產品為經皮穿刺手術機械人，共有TH-S1、TH-S、TH-S Pro及TH-SA四個型號，均已獲國家藥監局頒發三類註冊證，批准用於肺部及腹部穿刺。真健康醫療是次招股未有引入基石投資者。

根據招股書，所得款項淨額的約74.5%將用於公司核心產品的研發活動及商業化；約9.9%將用於公司關鍵產品的研發活動及商業化；約6%用於其他候選產品的研發活動以及相關專利申請及組合擴展；約2%將用於擴大公司的製造產能及提升公司的生產能力；約7.6%將用於公司的營運資金及其他一般企業用途。

來福諧波循18C章申上市

來福諧波計劃發行1,344.19萬股H股，5%於香港公開發售，招股價介乎77元至85.5元，最多集資11.5億元，每手100股，一手入場費8,636.22元。招銀國際為獨家保薦人。

來福諧波循《上市規則》第18C章申請上市，需設回撥機制，公開發售佔5%。若香港公開發售認購倍數達10倍及50倍或以上，將增至初訂發行量的10%和20%。

來福諧波是中國機械人精密傳動核心部件提供商，產品涵蓋諧波減速器、關節模組、機械臂及自動化工作站，主要應用於人形機械人及工業機械人。根據灼識諮詢資料，按2025年出貨量計，公司在中國機械人諧波減速器提供商中排名第二，市場份額21.4%；按收入計亦排名第二，市場份額12.9%。

來福諧波引入Oaktree橡樹資本、明山資本有限公司、嘉實國際資產管理有限公司、CDH Global、易方達、Eurus Holdings SPC、Lake Bleu、Dream’ee HK Fund、FMF、Oasis Fund為基石投資者，認購金額4.3億元。

根據招股書，所得款項淨額的約55%將於未來三年內用於生產設施的擴建，包括相關設備採購及生產人員招聘；約20%將用於加強研發能力，以擴大的應用場景豐富產品組合，尤其是諧波減速器；約5%將用於擴大海外銷售網絡；約10%將用於在國內和國際市場整個行業價值鏈中進行戰略投資或收購潛在的高質量目標，以提升競爭力和市場份額；約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。

鱘龍科技入場費7626元

鱘龍科技計劃發行1,633.29萬股H股，一成於香港公開發售，發售價每股75.5元，集資約12.3億元，每手100股，一手入場費7,626.14元。中信証券及中信建投國際為聯席保薦人。

鱘龍科技為全球最大魚子醬企業。根據灼識諮詢資料，公司自2015年以來連續11年魚子醬銷量全球第一；2021年至2025年，魚子醬銷量持續佔全球市場30%以上，2025年達36.1%，超過全球第二大企業4倍以上。公司旗下品牌包括「KALUGA QUEEN（卡露伽）」。

鱘龍科技引入貝萊德、霸菱、泰康人壽、上海景林及GTINV（與景林場外掉期有關）、大成投資者、工銀理財、Nova Kerry Inc、未來資產證券（香港）為基石投資者，認購金額6.2億元。

根據招股書，所得款項淨額的約40%預計在未來五年內用於水產養殖及產能擴張、現有養殖加工基地技術升級；約20%預計在未來五年內用於品牌營銷活動、擴大全球銷售渠道，聚焦增強「KALUGA QUEEN（卡露伽）」品牌認可度和吸引力、消費者意識、消費者參與度，加速全球銷售網絡擴張以提升市場滲透率、促進長期增長；約15%預計在未來五年內用於持續加強研發能力，升級數字化信息系統；約15%預計在未來五年內用於戰略性投資或收購；約10%將用於營運資金及一般公司用途。