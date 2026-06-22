兩隻平靚正金飾股 | 唐牛

近日喜訊頻傳的板塊，必數本地珠寶股。先有周大福（1929）公佈全年盈利料增長最多55%，主要受惠優化網絡、提升營運效益，並透過推出全新全球旗艦店及熱門 IP 合作系列，成功推動高毛利的定價首飾與黃金產品銷售；六福（590）更勁，預期全年盈利大增80%至90%，主要受惠國際金價強勢衝高，刺激黃金首飾的避險與投資需求；規模較小的謝瑞麟（417）亦報喜，預計可扭虧為盈賺1億元。

論估值及值博率，我比較喜歡英皇鐘錶珠寶（887）及景福（280），兩者市盈率分別為3.8倍及4.9倍，股息率為7厘及6.3厘，市賬率0.3倍及0.5倍，同步處於今年低位，分注撈貨並耐心持有，博財息兼收。

唐牛

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