港股多項技術指標呈嚴重超賣｜古天后

6月22日，大致天晴，日間天氣酷熱。美伊臨時和平協議生效，緩解聯儲局今年稍後可能加息憂慮，道指周四最多升456點，收市升幅收窄至72點，收市報51564；標指升80點或1.09%，報收7500；納指升496點或1.91%，報收26517。美國與伊朗喺瑞士舉行嘅首輪會談已經結束。伊朗媒體報道，伊朗代表團已向美方提出抗議，不滿美國總統特朗普提出威脅，目前正在權衡應對方案。特朗普較早時喺社交平台貼文，警告伊朗必須立即阻止其喺黎巴嫩「高薪代理人」製造麻煩，否則，將再次重創伊朗。油價雖然有小幅反彈，不過目前仍處於80美元水平之下，日韓股市今早低開後迅速反彈，兩股市主要指數已倒升近1%。

牛市將受考驗

至於上周港股按周再跌794點或3.2%，並再創今年新低，雖然周二曾超賣反彈，並遺下一個小型上升裂口24771-24796，但當日升幅不僅削半至124點收市，更重要係10日線得而復失，反映恒指無力進一步反彈，隨後連跌三日，連續6周下跌。雖然波幅已達2296點，已滿足月波幅需求，但並不等於本月波幅不會再擴闊。一旦恒指本周跌穿23658，即由去年4月低位19260回升至今年1月高位28056高位升幅50%，不僅牛市將受到考驗，更有機會步入熊市，進入漫長調整。

港股本周有機會短線反彈

縱使美伊和解消息利好，加上短線港股多項技術指標已呈超賣，港股本周有機會作短線反彈，不過港股確實存在多重壓力，包括聯儲局釋放鷹派信號，市場對加息預期升溫；內地限跨境投資困擾氣氛；以及港股7月將迎來解禁潮，預計2550億港元股份禁售期屆滿，或引發市場對於潛在股票拋售擔憂。港股持續走弱，恒指始終未能站穩24000水不；整體格局上，恒指已呈一浪低於一浪之形態，另一方面，由2024年低位14794升至今年1月高位28056首個回調黃金比0.236即24926已失守，下一重要支持為回調0.382即22989有機受到考驗，剛好23000-23800為目前牛證重貨區，不排除恒指弱勢下，借勢回落至23000水平才見較明顯支持並展開反彈。如本周一旦回落至23000水平附近才觸底反彈，則反彈首個阻力為23800-23900，相反，本周開局即見反彈，不再跌破上周五底部，則反彈首個阻力為24150-24250，上方24450-24550即5日線及10日線阻力更大。如大市反彈無法突破下降軌頂部，約為24600並企穩，則反彈過後，大市仍會以一浪低於一浪再度繼續向下尋底。事實上，外圍消息如息率、地緣政局等因素，與港股關係明顯不大，恒生指數走勢，主要受累重磅科技股，而資金明顯自此類股份流出，短線而言，投資者暫宜避開此類股份，未宜進取撈底。

宏觀市場方面，本周關注中國貨幣利率走向、各國最新採購經理人指數(PMI)等數據。內地將於今日公布最新貸款市場報價利率(LPR)。周二(23日)起，澳洲、南韓、日本、法國等陸續公布6月PMI。美國國內生產總值(GDP)會於周四(25日)公布。

