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美伊談判繼續博弈 PCE數據成利率政策焦點｜一周前瞻

股市
更新時間：06:00 2026-06-22 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-22 HKT

中東局勢再生變動，市場關注美伊談判進展。本周美股存儲巨頭美光（MU）業績登場，同時美國通脹數據亦將公布，將左右市場走勢。

美股方面，FactSet數據顯示，市場預期美光季度經調整每股收益將達到20.7美元，去年同期為1.71美元，意味或將按年急升20倍；收入預計達到355.6億美元，料按年急升2.8倍。

另外，納斯達克100指數將在周一開盤前迎來5家新成分股，分別是AI數據中心高速連接晶片商Astera Labs（ALAB）、新興雲服務商CoreWeave（CRWV）、新興雲服務商Nebius（NBIS）、商業火箭發射公司Rocket Lab（RKLB）、半導體測試設備泰瑞達（TER），均為AI相關的公司。

Nvidia舉行股東大會

Nvidia（NVDA）年度股東大會定於香港時間6月25日淩晨零時以線上形式舉行，本次大會的重點集中在Blackwell與全新Vera架構晶片的產能爬坡、AI生態商業化進展以及龐大現金流的資本回報計劃。

5月核心PCE料按月升0.3%

美國聯儲局偏好的通脹指標、5月個人消費支出物價指數（PCE），以及美國第一季國內生產總值（GDP）終值，皆於25日（周四）出爐，市場預期核心PCE按月上漲0.3%，按年則將從3.3%升至3.4%，若本次PCE數據升溫，將強化近期聯儲局的鷹派訊號。華爾街資深市場策略師雅德尼（Ed Yardeni）表示，若聯儲局致力讓通脹回落到2％目標，進一步加息恐怕無可避免。

另外，中國1年期及5年期的貸款市場報價利率（LPR）周一公布。

本港11隻新股本周上市

新股方面，本周港股迎來11隻新股上市，包括電子設備高精密智能製造平台領益智造（1688）、模擬集成電路公司聖邦股份（3661）、PCB直接成像設備供應商芯碁微裝（9630）等。當中本周五多達6隻新股齊上市，目前正互相搶奪認購資金，於周二截飛。

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