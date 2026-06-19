日圓跌穿161大關 逼近40年新低 市場關注央行假期干預

美伊和平談判取消，日圓跌穿161水平，見161.8，逼近兩年低位，距離1986年以來新低僅一步之遙。日本央行此時表示，正密切關注匯率走勢，並暗示今年進一步加息。分析指出，今天（19日）正值美國假期，為央行出手干預提供時機。

日圓從昨晚急跌回穩，最新報161.29，微升0.1%，兌港元見4.86算。倘若日圓跌穿161.95水平，將是40年新低。

專家：日圓恐見163 央行是時候出手

ING貨幣策略師Francesco Pesole指出，目前日圓已進入「深度干預區」，如果央行再不進行干預，將進一步貶值至163水平，即跌穿4.8算。他指，由於美國今天正值六月節假期，市場流動性較低，符合日本央行進行干預的條件。

日本財務大臣片山皋月表示，當外匯市場出現投機性波動，「在必要時採取果斷行動的立場沒有改變」，已向市場放話。

副行長：潛在通脹超出2% 或考慮再加息

另一方面，日本央行副行長冰見野良三在國會表示，潛在通脹已超出2%的目標，如果延誤應對，將令有關風險成真。他續指，如果物價大幅上漲，而且潛在通脹影響持續，央行將需要考慮加息。對於匯率，冰見野良三指出，正密切注意中東局勢對金融及外匯市場影響，並指需關注匯率走勢對日本經濟活動和物價的影響。