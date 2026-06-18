易方達港交所科技100 ETF下周五掛牌 涵蓋六大前沿科技主題

易方達香港宣布，首隻追蹤「港交所科技100指數」的易方達（香港）香港交易所科技100指數ETF（3465）已獲香港證監會批准，將於6月26日正式在港交所掛牌上市。

「港交所科技100指數」是港交所於2025年12月推出的首隻港股指數，而該產品是首隻獲批追蹤該指數的ETF。

該指數有100隻成分股，涵蓋六大前沿科技主題，聚焦人工智能、生物科技及醫藥、電動汽車及智能駕駛、訊息科技、互聯網、機器人六大前沿賽道，成分股除了涵蓋騰訊（700）、小米（1810）、阿里（9988）等龍頭，亦納入了寧德時代（3750）、贛鋒鋰業（1772）、中興通訊（763）等細分領域領先企業，以及百濟神州（6160）、信達生物（1801）等創新藥企業。