Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

易方達港交所科技100 ETF下周五掛牌 涵蓋六大前沿科技主題

股市
更新時間：17:35 2026-06-18 HKT
發佈時間：17:35 2026-06-18 HKT

易方達香港宣布，首隻追蹤「港交所科技100指數」的易方達（香港）香港交易所科技100指數ETF（3465）已獲香港證監會批准，將於6月26日正式在港交所掛牌上市。

「港交所科技100指數」是港交所於2025年12月推出的首隻港股指數，而該產品是首隻獲批追蹤該指數的ETF。

該指數有100隻成分股，涵蓋六大前沿科技主題，聚焦人工智能、生物科技及醫藥、電動汽車及智能駕駛、訊息科技、互聯網、機器人六大前沿賽道，成分股除了涵蓋騰訊（700）、小米（1810）、阿里（9988）等龍頭，亦納入了寧德時代（3750）、贛鋒鋰業（1772）、中興通訊（763）等細分領域領先企業，以及百濟神州（6160）、信達生物（1801）等創新藥企業。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
暴雨 ‧ 持續更新｜天文台傍晚6時35分改發黑色暴雨警告信號 一日內第二次
社會
31分鐘前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
8小時前
女子被迫棄車逃生。fb：社區天氣觀測計劃
01:28
屯門亦園路洪水湧入車 女司機棄車逃生
突發
5小時前
01:28
黑雨｜多區水浸 區區有險情 市民狼狽
突發
5小時前
教育局宣布下午校學生停課。資料圖片
暴雨‧持續更新｜公共服務最新消息 醫管局轄下所有家庭醫學診所夜間門診服務將會停止
社會
2分鐘前
胡定欣與老公孖兩對星級夫妻西葡行爆「內訌」？ 陳山聰遇「最大詐騙集團」1分鐘戶口清零
胡定欣與老公孖兩對星級夫妻西葡行爆「內訌」？ 陳山聰遇「最大詐騙集團」1分鐘戶口清零
影視圈
5小時前
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
2026-06-17 15:05 HKT
04:01
星島申訴王｜全港最平$16雙拼燒味飯 老闆不減料：只求夥計有糧出
申訴熱話
10小時前
霍啟山傳結婚11月辦婚禮 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲將再做奶奶？
霍啟山傳結婚11月辦婚禮 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲將再做奶奶？
影視圈
2小時前
黑雨突襲 上水行人隧道浸到似泳池 網民苦笑：屋企門口變黃河｜Juicy叮
黑雨突襲 上水行人隧道浸到似泳池 網民苦笑：屋企門口變黃河｜Juicy叮
時事熱話
3小時前