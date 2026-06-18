聯想擬發20億美元零息可換股債 同步購舊債兼擬回購股份 

聯想集團（992）公布，擬發行於2033年到期、本金總額20億美元的零息可換股債券，初步換股價為每股36.7元，較上日收市價24.88元溢價約47.51%；若新可換股債券悉數轉換，最多可轉換為4.27億股，佔擴大後股本約3.33%。同時，公司於債券發行及同步購回舊債後，擬不時於市場上回購股份。受消息影響，聯想股價曾跌逾3%，報24元；暫報24.34元，續跌逾2%。

發新債料籌近20億美元

聯想表示，扣除預估佣金及開支後，債券發行所得款項淨額約19.79億美元，將用於現有債務再融資、股份購回及一般公司用途。新可換股債券預期於6月25日發行，並於2033年6月25日到期。

同步購回2029年可換股債

同時，聯想建議同步購回現有2029年到期、票息2.5%的可換股債券。現有2029年可換股債券的購回價定為本金額293.2%。

聯想指，已透過交易經辦人收到合資格債券持有人承諾，將向公司出售本金總額約2.25億美元的現有2029年可換股債券；購回後，相關債券剩餘未償還本金額約4.5億美元。公司擬使用今次債券發行所得款項，為建議同步購回提供資金。

擬回購股份抵銷攤薄影響

聯想又表示，為確保對現有股東股權不造成稀釋影響，公司於債券發行及同步購回完成後，擬不時於市場上回購股份。

公告顯示，若新可換股債券按初步換股價悉數轉換，並假設已發行股份總數維持不變，公司若於市場上回購約2.23億股股份，將可全面抵銷債券發行所造成的稀釋影響。