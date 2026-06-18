再多3隻新股今起招股 禮邦醫藥引入騰迅及GIC為基投 白鴿在線集資最少

港股IPO市場持續熱鬧，繼昨日有6隻新股同步招股後，今早再多3隻新股今日（18日）起招股，分別為「光電互連產品提供商」海光芯正（1191）、「場景險科技公司」白鴿在線（2672）及「腎病療法生物製藥公司」禮邦醫藥（9637），上述3股均於下周三（24日）截止認購，以及6月29日正式掛牌。

海光芯正股東包括阿里小米

海光芯正擬發行1,343.15萬股H股，一成香港公開發售，招股價114元，集資約15.3億元，每手50股，入場費5,757.48元，華泰國際為獨家保薦人。值得留意的是，該股股東包括阿里巴巴（9988）及小米（1810） 等。

此外，該股引入JSC International Investment Fund SPC（為及代表Jingxin SP）、雙贏科技、金山雲網絡、UBS AM Singapore、Perseverance Asset Management、易方達為基石投資者，認購金額合共7.63億港元。

白鴿在線集資最多6.8億

白鴿在線擬發行3,334.44萬股H股，一成香港公開發售，招股價15.6元至20.28元，集資最多約6.8億元，每手200股，入場費4,096.91元，民銀資本、中銀國際為聯席保薦人。

該股引入GLY New Mobility及柯家琪為基石投資者，認購金額合共2,000萬港元。

禮邦醫藥入場費僅2282元

禮邦醫藥擬發行5,675.54萬股H股，一成香港公開發售，招股價22.6元，集資約12.8億元，每手100股，入場費2,282.79元，富瑞、美銀證券、華泰國際為聯席保薦人。

該股引入新加坡GIC、Loomis Sayles、RTW基金、Symbiosis、騰訊 （700） 、Cormorant、DAMSIMF、廣發基金、匯添富香港、易方達基金、LVC為基石投資者，認購金額合共8,150萬美元。

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