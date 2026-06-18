港股勢弱反彈乏力 有機再穿前底｜古天后

6月18日，多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。美國與伊朗本周初就結束中東衝突達成臨時協議，國際原油價格大幅回落，有助紓緩通脹壓力。昨晚聯儲局議息會議維持聯邦基金利率目標區間介乎3.5厘至3.75厘，即連續第四次會議按兵不動，符合市場預期，今次為聯儲局新任主席沃什（Kevin Warsh）上任後主持首個議息會議。最新利率點陣圖顯示，官員料今年底利率中位數為3.8厘，高過3月預測的3.4厘，一半官員認為今年或要加息，幅度為0.25厘，不過沃什披露佢未有提交任何利率預測，另一官員亦未有提交2028年利率預測。

沃什一直公開批評呢個前瞻指引，議息結果出爐後，美股轉跌，道指最多回落逾600點，三大指數全線向下。聯儲局結束兩日會議後發表聲明，提到雖然中東衝突帶來高度不確定性，但美國經濟以穩固步伐擴張，生產力增長及資本投資表現強勁；職位增長與就業人口同步增長，失業率變化不大。聲明內已刪除暗示減息措詞。

議息結果公布之前，美股周三早段個別發展，道指低開62點後，掉頭上升最多281點，高見52281，再創新高，不過儲局議息後一度轉跌607點。道指收市報51492，跌507點或0.98%；標普指數報收7420，跌91點或1.21%；納指報收26021，354點或1.34%。

富國銀行上調標指今年底目標，從7300點調升至7950點，即較周二收市有接近6%上升空間。該行策略員Ohsung Kwon指出，美伊緊張關係降溫紓緩宏觀經濟憂慮，高油價引發通脹壓力將會消退，市場情緒改善為人工智能（AI）交易提供上升空間。議息公布後，美國10年期債息曾轉漲7.5個基點，高見4.496厘；對息口較敏感嘅2年期債息則急升17.1個基點，至4.218厘。美滙指數一度漲1.03%，報100.57，日圓倒挫0.22%，報160.8兌每美元。

恒指或下殺牛證重貨區

港股表現不濟，恒生指數昨日早段雖曾升66點見24560，可惜5日線24523未能企穩即掉頭回落，一度跌239點至24254低位，收市報24312，全日跌181點，成交額2,704億元。雖然美伊局勢緩和，雙方已約定簽停火協議，不過內地經濟數據未如理想，港股反彈乏力，資金繼續炒股唔炒市。至夜期時段，聯儲局公布議息結果維持利率不變，但過半數官員暗示今年下半年可能加息，就連一向大大聲叫減息嘅總統特朗普，亦表示聯儲局可以按兵不動，但亦可能會加息，唔少交易員更推測今年10月或開始加息，美股由高位回落，三大指數倒跌。夜期及ADR回軟，今早黑期處於24200水平附近徘徊，料大市或略為低開。

不過，港股本月月波幅已達2000點，即使港股乏力向上，但在24000水平或有一定支持。由於牛證重貨區處於23500-24000水平，不排除港股弱勢下，稍後借勢下殺此重貨區。

古天后