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沃什「放鷹」 恒指低開166點 阿里騰訊弱勢 黃金相關股受壓｜港股開市

股市
更新時間：09:27 2026-06-18 HKT
發佈時間：09:27 2026-06-18 HKT

美國聯儲局主席沃什首次主持議息會議「放鷹」，雖然聯儲局一如預期維持利率不變，但多位官員暗示今年加息，利率點陣圖亦預期今年底前加息0.25厘，惟主席沃什確認其本人並未提供點陣圖預測，又稱聯儲局已拋棄前瞻指引。美國總統特朗普則表示，聯儲局維持利率不變「也可以，無所謂」，又指沃什非常優秀，所以聽取他的意願。

美股向下 日韓股市早段曾破頂

議息結果公布後，美股三大指數向下，道指跌507點或0.98% ，報51492點；標指跌91點或1.21%，報7420點；納指跌354點或1.34%，報26021點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三跌1.14%至6122點。

亞太區股市方面，日韓股市今早齊破頂，其中日經225指數今早曾升2.1%，高見71395點，其後升幅收窄至1.5%，暫報70978點；韓國綜合指數則曾升1.2%，高見8976點，其後同樣升幅收窄，暫升0.4%至8898點。

港股方面，恒指今早低開166點，報24145點。藍籌股中，美的集團（300）開市升2.85%最佳，長和（001）亦升1%；相反，泡泡瑪特（9992）跌3.4%，網易（9999）亦跌2.8%。

內地整治外賣平台「內卷」

內地市監總局整治外賣平台「內卷」，明確總體原則，不得以長期、大額補貼擾亂市場秩序，並排除、限制市場競爭，擾亂市場競爭秩序。消息傳出後，美團（3690）開市升0.9%，阿里巴巴（9988）跌1.4%，京東（9618）跌1.3%。其餘重磅科技股亦弱，騰訊（700）開市跌1.2%；小米（1810）跌1.3%。

加息預溫升溫，黃金相關股受壓，招金（1818）跌2.7%、紫金（2899）亦跌2.3%。

聯想擬發可換股債及回購股份

個股消息中，聯想（992）擬向機構投資者發行新可換股債券，建議同步購回2029年到期的6.75億美元2.5厘可換股債券；另擬於市上進行股份回購。該股開市報24.88元，無起跌。

北水動向方面，昨日淨賣出2.22億元，建滔積層板（1888）、建滔集團（148）及智譜（2513）分別獲淨買入38.75億元、18.22億元及8.4億元；而阿里（9988）、中海油（883）及騰訊（700）分別遭淨賣出20.85億元、14.89億元及14.45億元。
 

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