恒指大跌387點 見11個月低 內銀內險內房捱沽 專家：繼續創新低｜港股收市

美國聯儲局一如預期維持利率不變，惟多名官員暗示今年可能加息，議息結果公布後美股三大指數向下，加上近期內地經濟數據遜預期、跨境資金監管收緊等陰霾持續困擾，港股在端午假期前夕繼續低迷，走勢明顯跑輸亞洲區內其他市場。恒生指數全日跌幅不斷擴大，最多跌563點，失守24000點關口，至尾市回順，最終收報23924點，跌387點或1.6%，為近一年新低。國企指數報7976點，跌167點；科技指數報4604點，跌64點。大市成交3587億元，北水流出擴大，錄淨流出67.9億元。

恒指全周累跌793點或3.2%，已連跌6周；國指累跌398點或4.8%；科指累跌10點或2.1%。

美團挫4%逾兩年新但

科網股普遍向下。美團（3690）跌3.5%，報71.8元，見逾兩年新低；小米（1810）跌3.3%，報24.58元，為1年8個月新低；網易（9999）跌2.6%，報190.5元；京東集團（9618）跌2%，報108.9元；阿里巴巴（9988）跌1.9%，報104.9元，見11個月低位；騰訊（700）跌1.2%，報440.2元；快手（1024）跌1%，報47.24元；百度（9888）跌0.5%，報111.7元。

本周初出爐的內地房地產數據未符市場預期，內房股沽壓沉重。中國海外發展（688）大跌9%，報13.56元；華潤置地（1109）跌7.3%，報32.08元；龍湖集團（960）跌6.8%，報7.02元，三股成為表現最差藍籌股。

平保跌4% 國有行挫逾2%

多隻中資金融股亦顯著下挫，內險股方面，中國太平（966）跌8.3%，報19.49元；中國太保（2601）跌6.8%，報28.5元；平保（2318）跌4%，報53.85元。內銀股方面，工行（1398）跌2.7%，報6.85元；農行（1288）跌2.7%，報5.67元；招行（3968）跌2.6%，報47.16元。有內媒引述分析指出，市場憂慮資金被算力硬件股吸走，內銀內險等傳統「老登股」成為了提款機。

藥明康德升5%冠藍籌

醫藥股獲市場關注，逆市造好。藥明康德（2359）升5.1%，報128.7元；百濟神州（6160）升4%，報163.7元；藥明生物（2269）漲3.2%，報30.82元，三隻藥股包辦藍籌升幅榜三甲。再鼎醫藥（9688）升5.9%，報14.36元；康方生物（9926）升4.4%，報87.55元。消息面上，多家醫藥龍頭近期密集推出股份回購計劃，包括康方生物宣布實施2億元回購及高管增持5000萬元的組合方案；藥明康德10億元回購計劃已正式啟動；映恩生物、恒瑞醫藥等亦相繼公布回購舉措。分析認為，此輪回購潮反映企業認為當前股價未能充分體現內在價值，有助修復市場情緒及提振投資者信心。

智譜勁飆26% MINIMAX升12%

個別半導體及AI概念股繼續有炒作。天數智芯（9903）大升21.2%，報630元；兆易創新（3986）升11.4%，報939元；壁仞科技（6082）升9%，報61.45元；瀾起科技（6809）升6.1%，報446.4元。大模型股智譜（2513）升26.1%，報2094元；MINIMAX（100）升12.3%，報497.6元。

伍禮賢料大型科網股有反彈 惟跌勢未除

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，恒指將持續創低位，整體下跌格局暫難扭轉，操作上宜偏向保守，後續走勢的關鍵因素包括內地經濟數據能否重拾動力。重磅股方面，他表示，阿里、美團等互聯網龍頭已跌至階段低位，技術指標出現超賣，預料下周有機會出現技術反彈，惟升幅只屬修復性質，大型科技股基本面隱憂未除，難以扭轉整體弱勢。

梁杰文：資金只追捧AI股 指數未受惠

宏高證券投資經理梁杰文分析，恒指走勢疲弱核心原因在於指數成分股結構失衡，欠缺AI相關重磅股份，難以跟隨環球AI熱潮。他指出，恒指主要由科網龍頭、內房及銀行等傳統權重股構成，AI企業比重極低；反觀日韓股市AI軟硬件企業權重較高，資金追捧下帶動指數屢創新高。

他提到，不少非恒指成分的AI個股錄得升幅，反映市場氣氛並非如指數般極度悲觀，只是熱門AI股份無法拉動大市。他認為，環球資金持續輪動換碼，無論北水抑或外資均集中布局AI硬件賽道，傳統舊經濟股份遭資金拋售，有關趨勢短期難逆轉，恒指受成分股結構所限，或持續跑輸其他亞洲市場。

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1215：美國聯儲局主席沃什「放鷹」下，恒指今早低開166點後，持續弱勢，最多曾跌489點，低見23823點，截至中午報23899點，跌412點或1.7%，創去年7月後新低，半日成交1,644億。科指截至中午報4604點，跌64點或1.38%。

國壽半日跌近6% 差絕藍籌

藍籌股中，阿里（9988）及騰訊（700）再度領跌大市，兩者半日分別跌3.2%及1.5%，連同友邦（1299）及小米（1810）分別跌2%及3%，4股已拖累恒指下跌近130點。若單計股價變幅，國壽（2628）及中國宏橋（1378）更分別跌5.7%及5%，為表現最差藍籌。

除了國壽之外，多隻中資金融股也急挫。內險股中，中國太保（2601）跌5.7%、中國太平（966）跌5.2%，平保（2318）亦跌3.6%；內銀股中，工行（1398）跌2.4%、農行（1288）跌2.4%，招行（3968）亦跌逾2%。

憂資金湧算力股 「老登股」成提款機

有內媒引述分析指出，隨着市場擔心資金面遭算力硬件股吸走，內銀內險等「老登股」成為了提款機。

另一方面，個別半導體及AI概念股繼續有炒作，其中天數智芯（9903）大升逾15%；壁仞科技（6082）升逾7%，兆易創新（3986）及瀾起（6809）亦升6.8%及5.3%。市場焦點股智譜（2513）亦升逾12%，同業MINIMAX（100）則升8%。

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0920：美國聯儲局主席沃什首次主持議息會議「放鷹」，雖然聯儲局一如預期維持利率不變，但多位官員暗示今年加息，利率點陣圖亦預期今年底前加息0.25厘，惟主席沃什確認其本人並未提供點陣圖預測，又稱聯儲局已拋棄前瞻指引。美國總統特朗普則表示，聯儲局維持利率不變「也可以，無所謂」，又指沃什非常優秀，所以聽取他的意願。

美股向下 日韓股市早段曾破頂

議息結果公布後，美股三大指數向下，道指跌507點或0.98% ，報51492點；標指跌91點或1.21%，報7420點；納指跌354點或1.34%，報26021點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三跌1.14%至6122點。

亞太區股市方面，日韓股市今早齊破頂，其中日經225指數今早曾升2.1%，高見71395點，其後升幅收窄至1.5%，暫報70978點；韓國綜合指數則曾升1.2%，高見8976點，其後同樣升幅收窄，暫升0.4%至8898點。

港股方面，恒指今早低開166點，報24145點。藍籌股中，美的集團（300）開市升2.85%最佳，長和（001）亦升1%；相反，泡泡瑪特（9992）跌3.4%，網易（9999）亦跌2.8%。

內地整治外賣平台「內卷」

內地市監總局整治外賣平台「內卷」，明確總體原則，不得以長期、大額補貼擾亂市場秩序，並排除、限制市場競爭，擾亂市場競爭秩序。消息傳出後，美團（3690）開市升0.9%，阿里巴巴（9988）跌1.4%，京東（9618）跌1.3%。其餘重磅科技股亦弱，騰訊（700）開市跌1.2%；小米（1810）跌1.3%。

加息預溫升溫，黃金相關股受壓，招金（1818）跌2.7%、紫金（2899）亦跌2.3%。

聯想擬發可換股債及回購股份

個股消息中，聯想（992）擬向機構投資者發行新可換股債券，建議同步購回2029年到期的6.75億美元2.5厘可換股債券；另擬於市上進行股份回購。該股開市報24.88元，無起跌。

北水動向方面，昨日淨賣出2.22億元，建滔積層板（1888）、建滔集團（148）及智譜（2513）分別獲淨買入38.75億元、18.22億元及8.4億元；而阿里（9988）、中海油（883）及騰訊（700）分別遭淨賣出20.85億元、14.89億元及14.45億元。

