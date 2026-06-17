LME夥上期所推鋼鐵期貨合約 境外投資者可參與

倫敦金屬交易所（LME）與上海期貨交易所簽署協議，將推出LME掛牌的鋼鐵熱軋卷板期貨合約，允許境外市場參與者參與上期所熱軋卷板市場。LME計劃於今年10月推出該合約，具體上市時間待監管機構確認後公布。

美元計價 上期所熱軋卷板結算價為基準

LME指，其「LME上海熱軋卷板合約（LME Steel HRC Shanghai）」將實行美元計價、現金交割，結算價格以上期所熱軋卷板期貨結算價為基準。匯率轉換及定價管理由LME的姊妹公司Commodity Pricing and Analysis Limited（CPAL）負責。

LME主席John Williamson表示，中國以外的企業可以更便捷參與全球流動性最好的大宗商品合約之一，同時享有LME現金交割合約的便利性。他指，協議將進一步完善LME現金交割鋼材合約產品體系，並強化LME與全球最大金屬生產國和消費國的聯繫。

上期所理事長田向陽表示，中國鋼鐵產業規模龐大、產業基礎扎實，期貨市場運行規範、發展成熟，本次合作將進一步吸引全球鋼鐵企業與金融機構參與價格形成，持續提升中國鋼鐵期貨合約的國際影響力。