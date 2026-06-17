FSMOne予恒指今年目標24915點 料減息周期告終 加息不急進

投資平台FSMOne發布2026下半年投資展望，對恒指今年底目標價定於24,915點，2027年目標價為27,000點，而2028年目標價為29,000點。FSMOne（香港）投資組合管理及研究部分析員李栩指出，港股新股市場今年表現熱烈，集資額為環球排名前列，北水持續流入支持港股表現。

AI股納入指數將改善大市

恒生指數今年落後區內指數，李栩指出，AI相關股份或有望納入指數，帶動港股表現，但關鍵仍是科網股的盈利能否改善。他續指，美團（3690）、京東（9618）、阿里巴巴（9988）等科網股陷入外賣價格戰，拖累港股盈利增長，加上新股解禁潮帶來的沽壓，將對港股構成阻力。

美股市盈率仍低 關注CPI回升幅度

美股方面，FSMOne（香港）總經理陳家朗表示，美國經濟仍然強勁，製造業PMI及非農就業數據均見回升，企業盈利亦續創新高。不過他稱，通脹隱憂較大，雖然美伊戰爭接近尾聲，但波動的能源價格對通脹影響巨大，消費價格指數（CPI）中住房數據回升更值得關注。他相信，聯儲局本輪減息周期已經結束，但不會像市場預期急進加息。

FSMOne看好美國科技板塊及數碼經濟，認為AI資本開支及盈利增長支撐美股基本面。李栩指出，標普500指數年初至今上升約10%，但預測市盈率反而下跌，反映盈利上修幅度快於股價上漲，基本面推動美股上升；而Nvidia（NVDA）及美光科技（MU）合共貢獻標指約36%的盈利增長，AI基礎設施相關股份是主要動力，FSMOne對消費板塊則保持審慎。

看好韓台股 記憶體超級周期持續

其他市場方面，FSMOne看好南韓及台灣股市，受惠記憶體超級周期延續，南韓股市估值仍然便宜，預測市盈率低於10倍，是環球表現最好的股市之一。資產配置方面，FSMOne採取股債中性策略，債券方面看好投資級別企業債券，尤其澳元、英鎊及美元債券，收益率接近5厘。