證監會尋法庭頒令 促泰加控股前主席吳宇向股東收購股份

證監會表示，泰加控股前主席吳宇涉嫌違反受信責任，最終導致該公司在停牌後被除牌，證監會已入稟尋求法庭頒令，要求吳宇收購由投資大眾持有的公司股份。證監會同時尋求法庭對吳及另外10名泰加控股前董事作出取消資格令。

涉意圖挪用1.5億美元 導致泰加除牌

證監會指出，是次法律行動源自證監會對Nerico Brothers Limited（NBL）未有償還逾1.5億美元一事進行調查，有關資金由泰加控股的主要營運附屬公司泰加保險在2020年6月至2021年10月期間存放於NBL，宣稱用作外幣程式交易。

證監會指，吳宇涉嫌參與了一項詐騙計劃，意圖挪用全部或部分資金，而這些資金則被進一步轉移至一個在開曼群島註冊成立，並由安山資本管理且受吳控制的基金。會方指出，若非吳的失當行為，泰加控股的股份不會被暫停買賣，最終亦不會被除牌，而該公司股東本應能夠在公開市場出售股份，以收回其投資價值。證監會因此尋求法庭頒令，要求吳收購投資大眾所持有的泰加控股股份。

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另控10名前董事 包括張德熙

至於另外涉及10名前董事的案件，均為證監會法律程序的答辯人，包括泰加控股前執行董事兼主席張德熙；前執行董事陳學貞、芮元青和韋偉成；前執行董事兼財務總監劉家儀；前執行董事兼行政總裁穆宏烈；前獨立非執行董事尹錦滔、梁浩然和黃紹開；以及另外一名前執行董事。

證監會表示，其他答辯人大多數於關鍵時間為泰加保險董事，涉嫌疏忽職守，在涉及重大集中風險的情況下，仍容許該等資金存放於NBL；他們亦涉嫌沒有採取合理步驟，以設立充足的保障措施及監察機制，防止該等資金流失。

證監已限制部分資產 終身禁止吳宇進行受規管活動

會方為確保有資金應付法庭日後作出的任何收購令，已於2024年4月向富途證券及盈透證券香港發出限制通知書，以禁止兩家公司處置或處理在吳宇所持有的部分客戶帳戶內的資產。而證監會在另外採取的紀律行動中，已先後撤銷NBL和安山資本的牌照，其各自的高級管理層亦被終身禁止進行受規管活動，當中包括吳宇。



