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智譜回A有進展 科創板IPO狀態變「輔導驗收」

股市
更新時間：17:26 2026-06-17 HKT
發佈時間：17:26 2026-06-17 HKT

據內媒報道，智譜（2513）回A上市有新進展。中證監網站披露，智譜科創板IPO輔導狀態已變更為「輔導驗收」，輔導券商為國泰海通證券。該股今日收報1,660元，升逾12%。

擬募資150億元人民幣

智譜計劃申請在A股科創板上市，募資150億元人民幣，擬發行909.88萬股至3876.9萬股，佔發行完成後公司總股本的2%至8%；若超額配股權獲悉數行使，發行數量將在1,046.36萬股至4,458.43萬股之間。

上述150億人民幣募集資金中，120億人民幣將用於人工智能通用基座大模型項目；20億人民幣用於大模型MaaS一站式服務平台；餘下10億人民幣用作補充流動資金。智譜表示，申請A股上市主要基於三大原因，包括為持續研發投資提供額外資金、提升公司在AI領域的影響力及話語權，以及進一步拓寬融資渠道。

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