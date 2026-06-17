印尼金礦商MERDEKA GOLD在港第二上市 傳國際發售暫已超購數倍

已在印尼掛牌的黃金礦商MERDEKA GOLD（6228）今日起招股，發行8,966.86萬份香港預託證券（HDR），最高招股價26.6元，集資最多近23.9億元，而所有HDR由12個售股股東賣舊股，每份HDR代表10股。該公司企業發展與投資者關係副總裁李明揚解釋，公司不需要額外的資金，加上控股股東不希望攤薄股權，故在港第二上市。值得留意的是，其控股股東、印尼礦業集團PT Merdeka Copper Gold Tbk（MCG）在上市前及後均持股63.33%。另市傳該公司的國際發售暫時已獲數倍超購。

預計公司今年有盈利

他又解釋，鑑於印尼監管要求，因而以HDR形式上市，亦有發行股份，以確保其股票在印尼和香港市場交投活躍。過去很多公司僅透過介紹形式，將HDR掛牌，對上一間為12年前。該公司的金礦Pani位於哥倫打洛，於今年2月實現首次黃金生產，且及後一個月完成首次黃金銷售。他預計公司今年將會有盈利。

他指出，由於公司是印尼公司，故希望先在當地掛牌，及後內部進行第二上市地研究，因為很多投資者反映其投資授權範圍不允許直接投資印尼市場，故冀尋找一個礦業投資者集中的交易所，如香港、澳洲、倫敦和北美等。

稱投資者對公司興趣強勁

他指出，選擇在港上市，因為港交所於2023年與印尼證券交易所簽署合作備忘錄（MOU），推廣兩地企業跨境上市，另在港掛牌的黃金礦商及在港的投資者很國際化。他透露，在聯繫基石投資者等過程中，看到投資者對公司的興趣很強勁。

港府積極推動香港成為國際黃金交易中心，他認為香港有很多機會，但公司看法可能更廣闊，不一定要公司自身在港展業，可以是總部位於香港的企業與其在印尼合作。

