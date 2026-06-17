德勤維持香港全年IPO集資3000億預測 有望穩守全球三甲

會計師事務所德勤今日（17日）舉行「中國內地及香港IPO市場回顧與展望」發布會，預計今年上半年港交所（388）有78隻新股，集資2,033億元，排全球第二，僅次於納交所的60隻新股，集資8724億元。至於剛於上周五迎來史上最大型新股SpaceX上市的美國納斯達克交易所則以8,724億元的集資額，排名全球第一位。

該行預計，香港全年有160隻新股，集資3,000億元，在全球新股融資排名中至少取得第三位。下半年當中至少五隻新股的集資額最少100億元，分別來自硬科技、半導體、消費品、醫療保健、化工和電訊業等。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興解釋，基於考慮到本地市場或會更揀擇，未必所有企業都可合符投資者需求，而部分中小型新股可能要待合適窗口上市，故未有調高集資額。

財政司司長陳茂波在今年財政預算案指出，已要求港交所檢視相關上市規定，便利和吸引更多航天企業來港上市。被問及德勤就此會否有建議，歐振興指現時特專科技（18C）上市渠道已涵蓋航天科技行業，但這些企業的體量大、未必可以很快商業化，以及很少風投基金於早期投資航天科技公司，故建議港交所可考慮度身訂造適合其的指引，如領航資深獨立投資者的股權、投資金額和定義。

中證監主席吳清今日在2026陸家嘴論壇上表示，支持符合條件的港股上市公司境內上市。歐振興表示，不同監管機構都曾表示歡迎H股回歸A股，此可激活雙渠道融資。他相信，很多內地企業來港上市，都有希望回A股的計劃，始終兩個市場的投資者不同，但內地上市場有序發展中，今年次季深交所和上交所的上市步伐有所加快，認為人工智能（AI）、機械人和半導體企業是希望和可以回A的公司。

該行看好本地下半年新股市場，因為預計下半年有約5隻集資100億元或以上的新股、中概股回流和國際公司來港上市，以及美國大型新股上市未有影響香港流動性，此或有助提升在港上市的AI股估值。

德勤又指出，今年上半年全球十大新股中，納交所和紐交所各有4隻新股上榜，集資額介乎136億元至6758億元；香港則僅有勝宏科技（2476）以集資231億元，排第四位。期內，紐交所以31隻新股，集資1242億元，排全球新股集資額第三位；上交所和深交所分別排第五和六位。