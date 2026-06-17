景順稱恒指今年盈利增長遠遜韓股 外資仍低配中國資產 美股偏好半導體及硬件股

景順發布2026下半年市場展望，景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指出，恒指今年盈利增長僅約低雙位數百分比，遠低於韓國股市逾200%的盈利增長，資金自然流向增長更顯著的市場。同時，近期多宗大型IPO吸納大量資金，加上AI基建資本開支龐大，傳統股份較難獲得投資者關注。

中國科技股有望迎價值重估

趙耀庭對中國科技股看法正面，認為外資目前仍低配中國資產，隨著中國在AI、高科技製造及生物科技等領域展現競爭力，外資興趣正逐步升溫。趙耀庭表示，中國上月出口增長約20%，主要來自半導體出口，綠色轉型產品如太陽能板、電動車等亦貢獻顯著，中國控制全球綠色轉型供應鏈約80%市場份額。監管環境亦轉為順風，科技行業是獲得政策支持的關鍵行業之一，趙耀庭認為中國科技股估值仍吸引，正迎來價值重估機遇。

市場對加息預期過於「鷹派」

央行政策方面，趙耀庭指出市場對加息預期過於「鷹派」，預期聯儲局介乎零至一次減息，就業市場維持強勁但通脹仍高於舒適區，未來數月將按兵不動。

美元走弱是核心觀點之一

美股方面，景順維持正面觀點，AI資本開支持續推動經濟活動及企業盈利，偏好半導體及硬件企業，對軟件公司較為審慎。美元走弱是景順核心觀點之一，美元仍被高估，霍爾木茲海峽重開將引發資金流出美國，流向估值更吸引、增長更強勁的市場。至於新興市場跑贏美國需要三個條件：美元走弱、當地央行寬鬆、油價處於60至80美元區間，趙耀庭認為三個條件均已滿足。

金價回調是買入機會

黃金近期下跌，部分因土耳其央行出售黃金，但研究顯示70至80%央行計劃增持黃金儲備。趙耀庭認為金價回調是買入機會，黃金可佔投資組合約5%，對固定收益久期風險保持審慎。

