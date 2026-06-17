傳快手旗下可靈AI首輪融資逾20億美元 獲泛大西洋投資洽領投

快手（1024）據報正與泛大西洋投資集團（General Atlantic）洽談，希望由該集團領投其視訊AI部門可靈AI的首輪融資，以期在IPO前鎖定一家美國主要投資者的支持。快手中午收報47.02元，升5.8%。

投後估值達180億美元

據彭博引述消息報道， 可靈AI計畫融資超過20億美元，投後估值達180億美元。該公司最初曾與投資者商討200億美元的目標，但為了迎合市場需求，最終下調了預期。

不過，談判仍處於早期階段，無法保證最終會以那些條款達成協議。報道又提到，可靈AI與OpenAI旗下已關閉的Sora類似，能夠根據用戶提示生成短片。

若交易成功，這將是泛大西洋投資集團在中國競爭激烈的AI生成領域一次罕見的投資，因其是快手競爭對手字節跳動的早期投資者，而且此次投資正值中美之間圍繞AI技術關係高度緊張之際。此外，這家泛大西洋投資集團亦以早期投資Meta和Uber而聞名。