特朗普稱霍爾木茲海峽免費通行 恒指高開1點 建滔積層板配股受壓 SENASIC首掛升72%｜港股開市

美伊緊張局勢緩和，據外媒引述諒解備忘錄最終草案，美國將在協議簽署後立即放行伊朗石油出口，鬆綁其被凍結海外資產，並聯合地區夥伴為伊朗籌集至少3,000億美元的重建與發展資金。美國總統特朗普表示，船隻已開始通過霍爾木茲海峽，而且免費通行。

美股三大指數周二個別發展，道指一度破頂，高見52190點，收市升328點或0.64%，報51999點；標指跌42點或0.57%，報7511點；納指跌307點或1.15%，報26376點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則跌2.5%至6192點。

亞太區股市方面，日股今早暫升0.41%、韓股則跌0.39%，港股恒指則高開1點，報24495點。藍籌股中，新東方（9901）升2.7%，為表現較好股份。

阿里發佈具身大模型Qwen-Robot

重磅科技股個別發展，騰訊（700）完成發行四筆票據涉365億元，開市跌0.4%；阿里巴巴（9988）發佈具身大模型Qwen-Robot系列，股價升1.2%；美團（3690）跌0.4%；小米（1810）跌0.08%，京東（9618）則無起跌。

建滔積層板遭折讓11.5%配股

個股消息中，建滔積層板（1888）公布，建滔集團（148）全資附屬建滔投資配售1.55億股股份，相當於已發行股本總額約4.92%，每股配售價76元，較上日收市價折讓約11.5%，套現117.8億元。建滔積層板及建滔集團股價今早分別跌5.1%%及1.9%。

龍蟠科技折讓近9%配股

龍蟠科技（2465）亦宣佈，擬配售1,500萬股新H股，佔已擴大發行股本1.9%，集資近2億元，每股配售價13.09元，較上日收市價折讓近9%。該股開市報14.02元，跌2.4%。

百勝中國購必勝客內地所有權

百勝中國（9987）跟Yum! Brands簽署最終協議，以12億美元（約93.6億港元）現金對價，收購必勝客品牌在中國大陸的所有權，百勝中國日後毋須再支付特許經營費，交易預計於今年第三季度完成。該股開市報344.4元，無起跌。

SENASIC公開發售超購5143倍

新股方面，SENASIC（6675）公開發售超購約5,143倍，一手中簽率2%，國際發售超購3.44倍。該股開市報31.6元，升72%。

北水動向方面，昨日淨買入港股34.63億元，盈富基金（2800）、建滔積層板（1888）及建滔集團（148）分別獲淨買入23.5億元、16.99億元及14.01億元；而騰訊（700）、阿里（9988）及美團（3690）分別遭淨賣出16.39億元、16.33億元及5.86億元。

