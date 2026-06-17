恒指跌181點 內銀受壓 快手舜宇逆市升7% 專家憂跌穿兩萬四｜港股收市

內地經濟數據遜色、監管加強跨境資金流動管理及內房持續疲弱，多重利淡因素籠罩下，港股走勢明顯跑輸亞洲區內其他市場。恒生指數收報24312點，跌181點或0.7%；國指報8144點，跌96點；科指則報4669點，逆市升10點或0.2%。

恒指高開2點後，早段曾跟隨區內升勢，升幅一度擴大至67點，高見24560點。惟市場對跨境資金監管的憂慮升溫，大市很快倒跌，午後跌幅曾擴大至239點，最終收報24312點，跌181點。

中行挫近3%

人民銀行行長潘功勝在陸家嘴論壇宣布，授權工行、農行、中行、建行、交行及中信六家銀行，在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易試點。惟內銀股午後全面受壓，中國銀行（3988）跌2.7%，報5.32元；招商銀行（3968）跌2.4%，報48.42元；工商銀行（1398）跌2.1%，報7.04元；建設銀行（939）跌2%，收報8.71元。

國際油價回落，「三桶油」全線向下。中海油（883）跌3.1%，報22.84元；中石化（386）跌0.7%，報4.25元；中石油（857）跌0.6%，報9.73元。

快手（1024）據報旗下可靈AI首輪融資由泛大西洋投資集團領投，雙方正在接洽，快手股價升7.3%，成為表現最好藍籌股。蘋果據報計劃2027年底推出多款重點硬件產品，包括內置鏡頭AirPods、摺疊iPhone及20周年紀念版iPhone，蘋果概念股受刺激向上，舜宇（2382）升6.6%，報79.55元；瑞聲（2018）升2.2%，報48.88元；藍思（6613）升1.7%，報28.28元。

MiniMax升6% 智譜再飆13%破頂

AI概念股繼續成為市場焦點。MiniMax（100）升6.3%，收報443元，新一代通用模型MiniMax M3全面接入支付寶TokenPay一站式方案。智譜（2513）勁飆12.6%至1660元，創收市新高。中芯國際（981）亦升2.4%，報75.75元。首掛新股SENASIC（6675）高開72%後持續強勢，收報41.7元，較招股價升127.1%，一手帳面賺4668元。

曾永堅：市場憂境外存量資金撤資

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，港股已累積不少跌幅，但一旦聯儲局釋放強硬縮表立場，環球資金或提早撤離風險資產，港股難以獨善其身，警告大市有機會再度顯著回調，甚至下穿24000點心理關口，後市風險不容輕視。

曾永堅解釋，市場最憂慮過去數年長駐港股的境外存量資金陸續撤資回籠，成為恒指揮之不去的陰霾，亦是港股獨有利淡因素。他又指出，現時市場炒作多隻未過禁售期的半新AI概念股，憧憬其納入深港通及指數成份股，但這類股份買盤多來自透過非正式渠道流入港股的內地資金，正是監管層近期重點規範的資金流向，增添板塊不確定性。

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恒指今早高開1點後，升幅一度擴大至67點，高見24560點，但其後很快就「倒跌」，最多更曾跌226點，低見24267點，臨近中午跌幅收窄，半日報24403點，跌90點或0.37%，半日成交1,455億元。科指中午報4666點，升8點或0.17%。

重磅藍籌股中，滙豐（005）及騰訊（700）撐市，分別升1.23%及1.03%。若單計股價變幅，則以舜宇（2382）升8.45%最佳，而快手（1024）據報正與泛大西洋投資集團（General Atlantic）洽談，希望由該集團領投其視訊AI部門可靈AI的首輪融資，亦刺激股價升5.81%。

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蘋果概念股向上

消息面上，蘋果據報正計劃於2027年底推出多款重點硬件產品，當中包括內置鏡頭的AirPods、下一代摺疊iPhone，以及為紀念iPhone面世20周年而設計的新款iPhone，刺激蘋果概念股向上，除了舜宇之外，瑞聲（2018）及藍思（6613）亦升2.8%及1.8%。

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焦點股份中，MiniMax（100）半日升逾6%，報442.2元；該股新一代通用模型MiniMax M3全面接入支付寶TokenPay一站式全棧解決方案，同時用戶透過支付寶AI付，將在MiniMax Agent提供的Mix Claw服務中說句話即可完成應用內結賬。至於同業智譜（2513）半日亦升1%，報1,490元。

此外，新股SENASIC（6675）高開72%後，持續強勢，中午報40.12元，升118%。

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美伊緊張局勢緩和，據外媒引述諒解備忘錄最終草案，美國將在協議簽署後立即放行伊朗石油出口，鬆綁其被凍結海外資產，並聯合地區夥伴為伊朗籌集至少3,000億美元的重建與發展資金。美國總統特朗普表示，船隻已開始通過霍爾木茲海峽，而且免費通行。

美股三大指數周二個別發展，道指一度破頂，高見52190點，收市升328點或0.64%，報51999點；標指跌42點或0.57%，報7511點；納指跌307點或1.15%，報26376點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則跌2.5%至6192點。

亞太區股市方面，日股今早暫升0.41%、韓股則跌0.39%，港股恒指則高開1點，報24495點。藍籌股中，新東方（9901）升2.7%，為表現較好股份。

阿里發佈具身大模型Qwen-Robot

重磅科技股個別發展，騰訊（700）完成發行四筆票據涉365億元，開市跌0.4%；阿里巴巴（9988）發佈具身大模型Qwen-Robot系列，股價升1.2%；美團（3690）跌0.4%；小米（1810）跌0.08%，京東（9618）則無起跌。

建滔積層板遭折讓11.5%配股

個股消息中，建滔積層板（1888）公布，建滔集團（148）全資附屬建滔投資配售1.55億股股份，相當於已發行股本總額約4.92%，每股配售價76元，較上日收市價折讓約11.5%，套現117.8億元。建滔積層板及建滔集團股價今早分別跌5.1%%及1.9%。

龍蟠科技折讓近9%配股

龍蟠科技（2465）亦宣佈，擬配售1,500萬股新H股，佔已擴大發行股本1.9%，集資近2億元，每股配售價13.09元，較上日收市價折讓近9%。該股開市報14.02元，跌2.4%。

百勝中國購必勝客內地所有權

百勝中國（9987）跟Yum! Brands簽署最終協議，以12億美元（約93.6億港元）現金對價，收購必勝客品牌在中國大陸的所有權，百勝中國日後毋須再支付特許經營費，交易預計於今年第三季度完成。該股開市報344.4元，無起跌。

SENASIC公開發售超購5143倍

新股方面，SENASIC（6675）公開發售超購約5,143倍，一手中簽率2%，國際發售超購3.44倍。該股開市報31.6元，升72%。

北水動向方面，昨日淨買入港股34.63億元，盈富基金（2800）、建滔積層板（1888）及建滔集團（148）分別獲淨買入23.5億元、16.99億元及14.01億元；而騰訊（700）、阿里（9988）及美團（3690）分別遭淨賣出16.39億元、16.33億元及5.86億元。

