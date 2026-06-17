恒指半日跌90點 滙控騰訊力撐大市 舜宇漲逾8%最佳 MINIMAX升逾6%｜港股開市

恒指今早高開1點後，升幅一度擴大至67點，高見24560點，但其後很快就「倒跌」，最多更曾跌226點，低見24267點，臨近中午跌幅收窄，半日報24403點，跌90點或0.37%，半日成交1,455億元。科指中午報4666點，升8點或0.17%。

重磅藍籌股中，滙豐（005）及騰訊（700）撐市，分別升1.23%及1.03%。若單計股價變幅，則以舜宇（2382）升8.45%最佳，而快手（1024）據報正與泛大西洋投資集團（General Atlantic）洽談，希望由該集團領投其視訊AI部門可靈AI的首輪融資，亦刺激股價升5.81%。

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蘋果概念股向上

消息面上，蘋果據報正計劃於2027年底推出多款重點硬件產品，當中包括內置鏡頭的AirPods、下一代摺疊iPhone，以及為紀念iPhone面世20周年而設計的新款iPhone，刺激蘋果概念股向上，除了舜宇之外，瑞聲（2018）及藍思（6613）亦升2.8%及1.8%。

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焦點股份中，MiniMax（100）半日升逾6%，報442.2元；該股新一代通用模型MiniMax M3全面接入支付寶TokenPay一站式全棧解決方案，同時用戶透過支付寶AI付，將在MiniMax Agent提供的Mix Claw服務中說句話即可完成應用內結賬。至於同業智譜（2513）半日亦升1%，報1,490元。

此外，新股SENASIC（6675）高開72%後，持續強勢，中午報40.12元，升118%。

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美伊緊張局勢緩和，據外媒引述諒解備忘錄最終草案，美國將在協議簽署後立即放行伊朗石油出口，鬆綁其被凍結海外資產，並聯合地區夥伴為伊朗籌集至少3,000億美元的重建與發展資金。美國總統特朗普表示，船隻已開始通過霍爾木茲海峽，而且免費通行。

美股三大指數周二個別發展，道指一度破頂，高見52190點，收市升328點或0.64%，報51999點；標指跌42點或0.57%，報7511點；納指跌307點或1.15%，報26376點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則跌2.5%至6192點。

亞太區股市方面，日股今早暫升0.41%、韓股則跌0.39%，港股恒指則高開1點，報24495點。藍籌股中，新東方（9901）升2.7%，為表現較好股份。

阿里發佈具身大模型Qwen-Robot

重磅科技股個別發展，騰訊（700）完成發行四筆票據涉365億元，開市跌0.4%；阿里巴巴（9988）發佈具身大模型Qwen-Robot系列，股價升1.2%；美團（3690）跌0.4%；小米（1810）跌0.08%，京東（9618）則無起跌。

建滔積層板遭折讓11.5%配股

個股消息中，建滔積層板（1888）公布，建滔集團（148）全資附屬建滔投資配售1.55億股股份，相當於已發行股本總額約4.92%，每股配售價76元，較上日收市價折讓約11.5%，套現117.8億元。建滔積層板及建滔集團股價今早分別跌5.1%%及1.9%。

龍蟠科技折讓近9%配股

龍蟠科技（2465）亦宣佈，擬配售1,500萬股新H股，佔已擴大發行股本1.9%，集資近2億元，每股配售價13.09元，較上日收市價折讓近9%。該股開市報14.02元，跌2.4%。

百勝中國購必勝客內地所有權

百勝中國（9987）跟Yum! Brands簽署最終協議，以12億美元（約93.6億港元）現金對價，收購必勝客品牌在中國大陸的所有權，百勝中國日後毋須再支付特許經營費，交易預計於今年第三季度完成。該股開市報344.4元，無起跌。

SENASIC公開發售超購5143倍

新股方面，SENASIC（6675）公開發售超購約5,143倍，一手中簽率2%，國際發售超購3.44倍。該股開市報31.6元，升72%。

北水動向方面，昨日淨買入港股34.63億元，盈富基金（2800）、建滔積層板（1888）及建滔集團（148）分別獲淨買入23.5億元、16.99億元及14.01億元；而騰訊（700）、阿里（9988）及美團（3690）分別遭淨賣出16.39億元、16.33億元及5.86億元。

