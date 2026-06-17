大家樂上演翻身劇本｜唐牛

大家樂（341）最新公佈全年業績，收入按年下跌4.5%至81.8億元，盈利下跌29.4%至1.6億元。「業績倒退喎，點解放榜後連升兩棍？」好戲在後頭，集團業績報告表明，下半年明顯復甦，盈利較上半年勁升1.5倍，按年亦升32%，主要受惠管理團隊迅速採取行動，優化業務模式、整合網絡、提升成本效益及精簡企業架構。

現價計股息率達8厘

集團同時宣佈，末期息由25仙增加至30仙，全年計維持不變派40仙，現價計股息率達8厘，以炒turnaround股票來說，十分吸引了。

還有一點要留意，集團宣佈動用最多5,000萬元回購股份，為在十多年低位的股價增添動力，每逢下跌均是吸納良機，然後靜待翻身劇本上演。

唐牛

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