道指再升逾300點再創新高 SpaceX再飆17% 成第四大市值公司 超越微軟及亞馬遜
更新時間：22:34 2026-06-16 HKT
發佈時間：21:47 2026-06-16 HKT
發佈時間：21:47 2026-06-16 HKT
美股高位整固，市場觀望本周聯儲局議息及美伊於周五簽署和平協議，道指升逾300點，再創新高。
道指報51998點，升327點；標指報7542點，跌12點；納指報26598點，跌85點或0.3%。
發新股收購公司 無阻急升
SpaceX上市第三個交易日繼續炒上，股價一度見225.64美元，急升17.2%，市值高達2.97萬億美元，一口氣超越亞馬遜（AMZN）及微軟（MSFT），成美股第四大公司。SpaceX同時公布，發行600億美元股份，收購AI編程工具Cursor。
至於亞馬遜微升0.4%，微軟則跌近2%。SpaceX同系公司特斯拉（TSLA）亦跌近2%。
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專家料短期波動大
Truist Wealth投資總監兼首席市場策略師Keith Lerner認為，市場情緒仍然積極，即使標指尚未回升至新高水平，但走勢反映美國經濟具有韌性。他預計股市短期內波動較大，但考慮到指數已從3月低位大幅升至目前水平，大方向勢頭良好。
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