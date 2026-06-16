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SpaceX斥600億美元收購AI工具Cursor 全數股份支付

股市
更新時間：19:06 2026-06-16 HKT
發佈時間：19:06 2026-06-16 HKT

SpaceX（SPCX）上市後不久即有大型交易，宣布斥資600億美元（約4680億港元）收購AI 編碼工具Cursor母企Anysphere，SpaceX將全數以股份支付交易，預計今年第三季完成。

作價等同逾2%股份

SpaceX表示，其子公司X67將與Cursor合併，Cursor的股份將會轉換為SpaceX股份，以SpaceX周一市值2.53萬億美元計，交易作價相等於約2.4%股份。

Cursor為一個AI原生編碼工具，協助用戶藉自然語言生成代碼，目前有逾5萬家企業透過Cursor構建產品。

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