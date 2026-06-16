SpaceX斥600億美元收購AI工具Cursor 全數股份支付
更新時間：19:06 2026-06-16 HKT
發佈時間：19:06 2026-06-16 HKT
發佈時間：19:06 2026-06-16 HKT
SpaceX（SPCX）上市後不久即有大型交易，宣布斥資600億美元（約4680億港元）收購AI 編碼工具Cursor母企Anysphere，SpaceX將全數以股份支付交易，預計今年第三季完成。
作價等同逾2%股份
SpaceX表示，其子公司X67將與Cursor合併，Cursor的股份將會轉換為SpaceX股份，以SpaceX周一市值2.53萬億美元計，交易作價相等於約2.4%股份。
Cursor為一個AI原生編碼工具，協助用戶藉自然語言生成代碼，目前有逾5萬家企業透過Cursor構建產品。
相關新聞：
SpaceX兩日累飆四成 Cathie Wood旗下ARK狂掃330萬股 月內料獲納入多個指數
最Hit
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
2026-06-15 16:13 HKT
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
2026-06-15 16:51 HKT
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
2026-06-15 16:30 HKT