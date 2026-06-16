安寧控股擬明年招標售顯達路土地 完成交易後派息退市 股價曾升50%

安寧控股（128）昨日公佈，擬透過招標方式出售位於新界荃灣老圍顯達路10號的土地後，透過股息分派向股東回饋價值，並自願撤銷在聯交所的上市地位。受消息影響，該股今早高開15%，最多曾升50%至0.6元，其後升幅收窄，暫報0.54元，續升35%。

目標明年第三季完成

公告指出，董事會於今年6月15日議決採納財務顧問的建議，透過招標方式出售位於新界荃灣老圍顯達路10號的土地，而出售事項完成後，公司股 份將根據上市規則第6.15(2)條自願撤銷在聯交所的上市地位。

為優化投標參與度、提升招標競爭力及股東整體回報，目前擬於2027年第一季度展開招標程序，以配合道路刊憲程序的預期完成時間，指示性目標為於明年第三季完成建議出售事項，惟具體時間將視乎市況及監管程序。

顯達土地賬面值3.2億

截至去年12月底止年度，顯達土地賬面值3.2億元；但該賬面值不應被視為顯達土地的現行市值、日後招標的最低保留價格或建議出售事項代價。

此外，於建議出售事項完成後及建議除牌前，公司擬透過股息分派向股東回饋價值，該金額將包括建議出售事項所得款項淨額、公司若干現金儲備，以及可能出售或贖回公司金融資產所產生的所得款項淨額，並經計及公司須支付相關費用及開支，以及維持充足營運資金水平及遵守所有適用法定及監管規定的前提下釐定。

