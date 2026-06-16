Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安寧控股擬明年招標售顯達路土地 完成交易後派息退市 股價曾升50%

股市
更新時間：14:21 2026-06-16 HKT
發佈時間：14:21 2026-06-16 HKT

安寧控股（128）昨日公佈，擬透過招標方式出售位於新界荃灣老圍顯達路10號的土地後，透過股息分派向股東回饋價值，並自願撤銷在聯交所的上市地位。受消息影響，該股今早高開15%，最多曾升50%至0.6元，其後升幅收窄，暫報0.54元，續升35%。

目標明年第三季完成

公告指出，董事會於今年6月15日議決採納財務顧問的建議，透過招標方式出售位於新界荃灣老圍顯達路10號的土地，而出售事項完成後，公司股 份將根據上市規則第6.15(2)條自願撤銷在聯交所的上市地位。

為優化投標參與度、提升招標競爭力及股東整體回報，目前擬於2027年第一季度展開招標程序，以配合道路刊憲程序的預期完成時間，指示性目標為於明年第三季完成建議出售事項，惟具體時間將視乎市況及監管程序。

顯達土地賬面值3.2億

截至去年12月底止年度，顯達土地賬面值3.2億元；但該賬面值不應被視為顯達土地的現行市值、日後招標的最低保留價格或建議出售事項代價。

此外，於建議出售事項完成後及建議除牌前，公司擬透過股息分派向股東回饋價值，該金額將包括建議出售事項所得款項淨額、公司若干現金儲備，以及可能出售或贖回公司金融資產所產生的所得款項淨額，並經計及公司須支付相關費用及開支，以及維持充足營運資金水平及遵守所有適用法定及監管規定的前提下釐定。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
22小時前
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？ 網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
影視圈
5小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 14:03 HKT
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
足球世界
6小時前
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
22小時前
菲律賓南部強震後驚現「海底露出」 海床推高兩米大片珊瑚礁曝曬枯死
菲律賓南部強震後驚現「海底露出」 海床推高兩米大片珊瑚礁曝曬枯死
即時國際
8小時前
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
影視圈
22小時前
廖志強今被頒令破產。蘇正謙攝
欠債逾290萬 大班麵包西餅主席廖志強被頒令破產
社會
2026-06-15 11:16 HKT