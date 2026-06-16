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半新股未來12個月迎逾2萬億解禁潮 高盛：強勁需求能吸納供應

股市
更新時間：09:39 2026-06-16 HKT
發佈時間：09:39 2026-06-16 HKT

近年本港首次公開招股（IPO）市場強勁復甦，高盛發表報告指，隨着IPO禁售期陸續到期，香港市場未來12個月可能迎來約2740億美元（近2.14萬億港元）的新增股份供給（包括新股限售股解禁），但預計強勁的股票需求將能夠吸收這湧入的供應，包括來自被動指數基金和南向資金的雙重需求，此構成重要的流動性緩衝，可有效地緩解解禁帶來的拋售壓力。

基石比例高公司 沽壓或較大

高盛指出，歷史數據顯示，在解禁後的3至6個月內，股價通常會出現4%至7%的溫和下跌，而回報率分化嚴重。

解禁後的短期表現主要由解禁股票數量佔總股本的比例決定；中期回報在結構上則由解禁後自由流通股比例和股票解禁前表現驅動。基石持股比例較高的公司，尤其是國內基石投資者，在解禁後往往會面臨更大的拋售壓力。

壁仞及智譜等7月解禁

本報翻查資料，去年上市的HASHKEY（3887）和英矽智能（3696）的基石投資者禁售期最後一日，分別為今日和本月29日。至於今年上市的焦點股壁仞科技（6082）、智譜（2513）和MINIMAX（100） 的基石投資者禁售期最後一日，分別為7月1日、7月7日和7月8日。
 

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