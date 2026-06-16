恒指挫348點 ATM領跌 經濟數據拖累內需股 聯想逆市升4% 專家料下試兩萬四｜港股收市

中國「三頭馬車」中零售及固投差過預期，拖累港股表現，再度跑輸亞洲區內主要市場。恒指收市報24493點，跌348點。大市成交縮至2498億元，為一個半月以來新低。

恒指低開16點，初段一度轉升2點後受制10天線，幾乎由頭跌到尾，午後低見24378點，跌464點，收市報24493點，跌348點。國指報8240點，跌135點。科指報4658點，跌106點或2.2%。

美團插4% 騰訊阿累跌逾2%

重磅科技股拖累大市，美團（3690）收挫3.8%報75.3元，該集團指，將持續改良計價、時長預估、路徑規範等算法，不斷提升騎手配送與用戶服務品質。阿里巴巴（9988）跌2.1%報107元。阿里發布了首個千問具身智能大模型Qwen-Robot系列；同時阿里雲指旗下平頭哥已在金融行業部署自研的真武AI晶片超過10萬張，服務逾150個銀行、證券、保險及基金。至於騰訊（700）跌2.7%報447.4元；小米（1810）跌2.3%報25.66元。

聯想升4% 冠絕三大指數

AI主題板塊個別發展，聯想（992）升4.3%報25.46元，為表現最好的三大指數成分股。PCB概念股建滔積層板（1888）再飆7.1%報5.7元，創新高；但母企建滔集團（148）回吐1.6%報99元。AI大模型的智譜（2513）升1.2%報1474元；而MiniMax（100）跌1.7%報416.6元。

潤啤跌近半成 老鋪挫4%

內地經濟數據繼續疲弱，內需股顯著受壓。華潤啤酒（291）挫4.6%收報22.62元；海底撈（6862）跌3.3%報12.14元；百威亞太（1876）跌3%報6.82元。新消費股方面，老鋪黃金（6181）下滑3.7%報469.6元；毛戈平（1318）跌3.1%報57.45元；蜜雪冰城（2097）跌2.6%報258.8元；泡泡瑪特（9992）跌1.2%報174.8元。而體育用品股的李寧（2331）插3.5%報16.65元；安踏體育（2020）跌2.7%報73.3元。

內房及物管股繼續捱沽，國家統計局公布，5月內地70個大中城市新建住宅售價，按年下跌3.5%，按月跌幅擴大至0.2%。龍湖（960）大跌8.9%收報7.68元，為表現最差藍籌股；融創中國（1918）插7.2%報0.77元；華潤萬象生活（1209）跌5.1%報39.8元；碧桂園（2007）跌4.3%報0.2元；華潤置地（1109）跌2.6%報35.14元；碧桂園服務（6098）跌2.2%報5.42元。

大家樂績後再爆升8%

本地餐飲股有炒作，大家樂績後再度急升，單日漲8.1%收報4.96元，連續兩日累升25.3%。該集團上年度純利跌三成，但指出下半年生意已扭轉跌勢。叙福樓（1978）升3.6%報0.285元；太興集團（6811）升1.9%報1.08元。

李明德：資金等港股另一個DeepSeek時刻

大聖資產管理投資經理李明德認為，港股技術走勢持續疲弱，相信要下試24000點大關尋支持，並指出雖然港股市場資金仍然充裕，但最活躍股份卻為盈富基金（2800），反映投資者僅對港股作低限度配置，尚在等待利好消息出現。他相信，在AI投資浪潮下，資金一直關注另一個「DeepSeek時刻」，例如大型科技公司大規模發展AI代理業務，相信可成為升市催化劑。

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恒指今早低開16點後，持續弱勢，最多曾跌362點，低見24480點，截至中午報24533點，跌309點或1.25%，半日成交金額1,337億元。科指中午報4688點，跌76點或1.61%。

重磅藍籌股中，「ATM」領跌大市，騰訊（700）半日跌2.6%、阿里（9988）跌1.7%，美團（3690）更跌3.8%，為拖累恒指最主要股份；若單計股價變幅，龍湖（960）、中國宏橋（1378）及老鋪黃金（6181）更瀉逾6%，華潤萬象生活（1209）及李寧（2331）亦分別跌5.8%及5%。

另一方面，聯想（992）逆市升5.8%，信義玻璃（868）及寧德時代（3750）分別升2.1%及1.8%，為表現較好藍籌股。

內需內房股明顯受壓

板塊表現中，內需股明顯受壓，其中新消費概念股泡泡瑪特（9992）跌3.5%、毛戈平（1318）跌3.3%；體育用品股361度（1361）跌逾5%、安踏（2020）跌3%；茶飲股古茗（1364）跌逾5%、蜜雪（2097）亦跌逾2%。

此外，內房股中，旭輝（884）跌逾6%、融創（1918）跌逾4.8%，碧桂園（2007）亦跌3.8%。

不過，部份北水愛股繼續火熱，其中智譜（2513）逆市再升9%；建滔積層板（1888） 升逾8%，而建滔集團（148）則升0.7%。

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0920：美國政府一名高級官員周一表示，美國和伊朗已通過電子方式簽署諒解備忘錄，並將於周五（19日）舉行正式簽署儀式。此外，霍爾木茲海峽將於30天內恢復正常，但前提是「伊朗承諾清除所有水雷」。受消息影響，國際油價昨日急跌，今早則輕微回升，其中布蘭特期油升0.6%至83.67美元，WTI期油則升0.7%至79.98美元。

美股三大指數周一全線向上，其中道指再破頂，曾高見51945點，收市升468點或0.92%，報51671點；標指升122點或1.65%，報7554點；納指則升795點或3.07%，報26683點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一升0.39%至6351點。

Nvidia擬發債集資至少200億美元

焦點股中，英偉達（Nvidia，NVDA）擬發債集資至少200億美元，以擴大AI晶片產能和數據中心基礎設施建設，為公司2021年以來首次債務融資；該股收市報212.45美元，升3.5%。

SpaceX再升 料6.26納入富時羅素

此外，SpaceX（SPCX）上市第二日再爆升近兩成，報192.5元；該股預計將於6月26日獲納入富時羅素指數，MSCI料大約在6月29日跟進，而納斯達克100指數則可能在其上市15個交易日後納入。

恒指低開16點 老鋪黃金向上

亞太區股市方面，日股今早回吐0.14%、韓股則暫微升0.04%。港股方面，恒指今早低開16點，報24826點。藍籌股中，老鋪黃金（6181）及百濟神州（6160）分別升1.5%及1.45%；新地（016）則跌1.8%。

重磅科技股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.6%；騰訊（700）亦升0.6%；美團（3690）跌1.7%；小米（1810）無起跌，京東（9618）跌0.5%。

五礦資源配股兼發債 籌逾126億

個股消息中，五礦資源（1208）擬配股及發行債券，合共集資逾126億元；股價開市跌5.5%，報9.2元。

該股擬每股8.88元配售約7.06億股，較上日日收市價折讓約8.8%，佔已擴大發行股本5.5%，集資約62.5億元。另外，集團擬發行2027年6月到期、本金8億美元零息可換股債券，初始每股轉換價10.21元，較上日收市價溢價4.8%，可轉換約6.14億股，預計可集資約8.13億美元，折合約63.7億港元。

北水動向方面，昨日淨買入港股21.1億元，智譜（2513）、建滔積層板（1888）及建滔集團（148）分別獲淨買入22.94億元、10.21億元及5.35億元；而阿里巴巴（9988）、中海油（883）及騰訊（700）則分別遭淨賣出8.53億元、6.52億元及4.87億元。