Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指挫348點 ATM領跌 經濟數據拖累內需股 聯想逆市升4% 專家料下試兩萬四｜港股收市

股市
更新時間：17:15 2026-06-16 HKT
發佈時間：09:26 2026-06-16 HKT

中國「三頭馬車」中零售及固投差過預期，拖累港股表現，再度跑輸亞洲區內主要市場。恒指收市報24493點，跌348點。大市成交縮至2498億元，為一個半月以來新低。

恒指低開16點，初段一度轉升2點後受制10天線，幾乎由頭跌到尾，午後低見24378點，跌464點，收市報24493點，跌348點。國指報8240點，跌135點。科指報4658點，跌106點或2.2%。

美團插4% 騰訊阿累跌逾2%

重磅科技股拖累大市，美團（3690）收挫3.8%報75.3元，該集團指，將持續改良計價、時長預估、路徑規範等算法，不斷提升騎手配送與用戶服務品質。阿里巴巴（9988）跌2.1%報107元。阿里發布了首個千問具身智能大模型Qwen-Robot系列；同時阿里雲指旗下平頭哥已在金融行業部署自研的真武AI晶片超過10萬張，服務逾150個銀行、證券、保險及基金。至於騰訊（700）跌2.7%報447.4元；小米（1810）跌2.3%報25.66元。

聯想升4% 冠絕三大指數

AI主題板塊個別發展，聯想（992）升4.3%報25.46元，為表現最好的三大指數成分股。PCB概念股建滔積層板（1888）再飆7.1%報5.7元，創新高；但母企建滔集團（148）回吐1.6%報99元。AI大模型的智譜（2513）升1.2%報1474元；而MiniMax（100）跌1.7%報416.6元。

潤啤跌近半成 老鋪挫4%

內地經濟數據繼續疲弱，內需股顯著受壓。華潤啤酒（291）挫4.6%收報22.62元；海底撈（6862）跌3.3%報12.14元；百威亞太（1876）跌3%報6.82元。新消費股方面，老鋪黃金（6181）下滑3.7%報469.6元；毛戈平（1318）跌3.1%報57.45元；蜜雪冰城（2097）跌2.6%報258.8元；泡泡瑪特（9992）跌1.2%報174.8元。而體育用品股的李寧（2331）插3.5%報16.65元；安踏體育（2020）跌2.7%報73.3元。

內房及物管股繼續捱沽，國家統計局公布，5月內地70個大中城市新建住宅售價，按年下跌3.5%，按月跌幅擴大至0.2%。龍湖（960）大跌8.9%收報7.68元，為表現最差藍籌股；融創中國（1918）插7.2%報0.77元；華潤萬象生活（1209）跌5.1%報39.8元；碧桂園（2007）跌4.3%報0.2元；華潤置地（1109）跌2.6%報35.14元；碧桂園服務（6098）跌2.2%報5.42元。

大家樂績後再爆升8%

本地餐飲股有炒作，大家樂績後再度急升，單日漲8.1%收報4.96元，連續兩日累升25.3%。該集團上年度純利跌三成，但指出下半年生意已扭轉跌勢。叙福樓（1978）升3.6%報0.285元；太興集團（6811）升1.9%報1.08元。

李明德：資金等港股另一個DeepSeek時刻

大聖資產管理投資經理李明德認為，港股技術走勢持續疲弱，相信要下試24000點大關尋支持，並指出雖然港股市場資金仍然充裕，但最活躍股份卻為盈富基金（2800），反映投資者僅對港股作低限度配置，尚在等待利好消息出現。他相信，在AI投資浪潮下，資金一直關注另一個「DeepSeek時刻」，例如大型科技公司大規模發展AI代理業務，相信可成為升市催化劑。

—————

恒指今早低開16點後，持續弱勢，最多曾跌362點，低見24480點，截至中午報24533點，跌309點或1.25%，半日成交金額1,337億元。科指中午報4688點，跌76點或1.61%。

重磅藍籌股中，「ATM」領跌大市，騰訊（700）半日跌2.6%、阿里（9988）跌1.7%，美團（3690）更跌3.8%，為拖累恒指最主要股份；若單計股價變幅，龍湖（960）、中國宏橋（1378）及老鋪黃金（6181）更瀉逾6%，華潤萬象生活（1209）及李寧（2331）亦分別跌5.8%及5%。

另一方面，聯想（992）逆市升5.8%，信義玻璃（868）及寧德時代（3750）分別升2.1%及1.8%，為表現較好藍籌股。

內需內房股明顯受壓

板塊表現中，內需股明顯受壓，其中新消費概念股泡泡瑪特（9992）跌3.5%、毛戈平（1318）跌3.3%；體育用品股361度（1361）跌逾5%、安踏（2020）跌3%；茶飲股古茗（1364）跌逾5%、蜜雪（2097）亦跌逾2%。

此外，內房股中，旭輝（884）跌逾6%、融創（1918）跌逾4.8%，碧桂園（2007）亦跌3.8%。

不過，部份北水愛股繼續火熱，其中智譜（2513）逆市再升9%；建滔積層板（1888） 升逾8%，而建滔集團（148）則升0.7%。

—————

0920：美國政府一名高級官員周一表示，美國和伊朗已通過電子方式簽署諒解備忘錄，並將於周五（19日）舉行正式簽署儀式。此外，霍爾木茲海峽將於30天內恢復正常，但前提是「伊朗承諾清除所有水雷」。受消息影響，國際油價昨日急跌，今早則輕微回升，其中布蘭特期油升0.6%至83.67美元，WTI期油則升0.7%至79.98美元。

美股三大指數周一全線向上，其中道指再破頂，曾高見51945點，收市升468點或0.92%，報51671點；標指升122點或1.65%，報7554點；納指則升795點或3.07%，報26683點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一升0.39%至6351點。

Nvidia擬發債集資至少200億美元

焦點股中，英偉達（Nvidia，NVDA）擬發債集資至少200億美元，以擴大AI晶片產能和數據中心基礎設施建設，為公司2021年以來首次債務融資；該股收市報212.45美元，升3.5%。

SpaceX再升 料6.26納入富時羅素

此外，SpaceX（SPCX）上市第二日再爆升近兩成，報192.5元；該股預計將於6月26日獲納入富時羅素指數，MSCI料大約在6月29日跟進，而納斯達克100指數則可能在其上市15個交易日後納入。

恒指低開16點 老鋪黃金向上

亞太區股市方面，日股今早回吐0.14%、韓股則暫微升0.04%。港股方面，恒指今早低開16點，報24826點。藍籌股中，老鋪黃金（6181）及百濟神州（6160）分別升1.5%及1.45%；新地（016）則跌1.8%。

重磅科技股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.6%；騰訊（700）亦升0.6%；美團（3690）跌1.7%；小米（1810）無起跌，京東（9618）跌0.5%。

五礦資源配股兼發債 籌逾126億

個股消息中，五礦資源（1208）擬配股及發行債券，合共集資逾126億元；股價開市跌5.5%，報9.2元。

該股擬每股8.88元配售約7.06億股，較上日日收市價折讓約8.8%，佔已擴大發行股本5.5%，集資約62.5億元。另外，集團擬發行2027年6月到期、本金8億美元零息可換股債券，初始每股轉換價10.21元，較上日收市價溢價4.8%，可轉換約6.14億股，預計可集資約8.13億美元，折合約63.7億港元。

北水動向方面，昨日淨買入港股21.1億元，智譜（2513）、建滔積層板（1888）及建滔集團（148）分別獲淨買入22.94億元、10.21億元及5.35億元；而阿里巴巴（9988）、中海油（883）及騰訊（700）則分別遭淨賣出8.53億元、6.52億元及4.87億元。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
2026-06-15 16:13 HKT
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
01:05
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
影視圈
12小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
10小時前
張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費
張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費
社會
6小時前
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
影視圈
5小時前
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因點名望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
5小時前
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
2026-06-15 16:30 HKT
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 16:51 HKT