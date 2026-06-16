內地零售及固投遜預期 恒指半日挫309點 ATＭ領跌 智譜逆市升9%｜港股開市

內地公布5月「三頭馬車」經濟數據，其中工業增長略勝預期，但零售及固投均遜於預期，恒指今早低開16點後，持續弱勢，最多曾跌362點，低見24480點，截至中午報24533點，跌309點或1.25%，半日成交金額1,337億元。科指中午報4688點，跌76點或1.61%。

重磅藍籌股中，「ATM」領跌大市，騰訊（700）半日跌2.6%、阿里（9988）跌1.7%，美團（3690）更跌3.8%，為拖累恒指最主要股份；若單計股價變幅，龍湖（960）、中國宏橋（1378）及老鋪黃金（6181）更瀉逾6%，華潤萬象生活（1209）及李寧（2331）亦分別跌5.8%及5%。

另一方面，聯想（992）逆市升5.8%，信義玻璃（868）及寧德時代（3750）分別升2.1%及1.8%，為表現較好藍籌股。

內需內房股明顯受壓

板塊表現中，內需股明顯受壓，其中新消費概念股泡泡瑪特（9992）跌3.5%、毛戈平（1318）跌3.3%；體育用品股361度（1361）跌逾5%、安踏（2020）跌3%；茶飲股古茗（1364）跌逾5%、蜜雪（2097）亦跌逾2%。

此外，內房股中，旭輝（884）跌逾6%、融創（1918）跌逾4.8%，碧桂園（2007）亦跌3.8%。

不過，部份北水愛股繼續火熱，其中智譜（2513）逆市再升9%；建滔積層板（1888） 升逾8%，而建滔集團（148）則升0.7%。

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0920：美國政府一名高級官員周一表示，美國和伊朗已通過電子方式簽署諒解備忘錄，並將於周五（19日）舉行正式簽署儀式。此外，霍爾木茲海峽將於30天內恢復正常，但前提是「伊朗承諾清除所有水雷」。受消息影響，國際油價昨日急跌，今早則輕微回升，其中布蘭特期油升0.6%至83.67美元，WTI期油則升0.7%至79.98美元。

美股三大指數周一全線向上，其中道指再破頂，曾高見51945點，收市升468點或0.92%，報51671點；標指升122點或1.65%，報7554點；納指則升795點或3.07%，報26683點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一升0.39%至6351點。

Nvidia擬發債集資至少200億美元

焦點股中，英偉達（Nvidia，NVDA）擬發債集資至少200億美元，以擴大AI晶片產能和數據中心基礎設施建設，為公司2021年以來首次債務融資；該股收市報212.45美元，升3.5%。

SpaceX再升 料6.26納入富時羅素

此外，SpaceX（SPCX）上市第二日再爆升近兩成，報192.5元；該股預計將於6月26日獲納入富時羅素指數，MSCI料大約在6月29日跟進，而納斯達克100指數則可能在其上市15個交易日後納入。

恒指低開16點 老鋪黃金向上

亞太區股市方面，日股今早回吐0.14%、韓股則暫微升0.04%。港股方面，恒指今早低開16點，報24826點。藍籌股中，老鋪黃金（6181）及百濟神州（6160）分別升1.5%及1.45%；新地（016）則跌1.8%。

重磅科技股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.6%；騰訊（700）亦升0.6%；美團（3690）跌1.7%；小米（1810）無起跌，京東（9618）跌0.5%。

五礦資源配股兼發債 籌逾126億

個股消息中，五礦資源（1208）擬配股及發行債券，合共集資逾126億元；股價開市跌5.5%，報9.2元。

該股擬每股8.88元配售約7.06億股，較上日日收市價折讓約8.8%，佔已擴大發行股本5.5%，集資約62.5億元。另外，集團擬發行2027年6月到期、本金8億美元零息可換股債券，初始每股轉換價10.21元，較上日收市價溢價4.8%，可轉換約6.14億股，預計可集資約8.13億美元，折合約63.7億港元。

北水動向方面，昨日淨買入港股21.1億元，智譜（2513）、建滔積層板（1888）及建滔集團（148）分別獲淨買入22.94億元、10.21億元及5.35億元；而阿里巴巴（9988）、中海油（883）及騰訊（700）則分別遭淨賣出8.53億元、6.52億元及4.87億元。