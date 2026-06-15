美伊停火刺激入市 道指漲逾600點創新高 SpaceX上市次日再升8%
更新時間：21:52 2026-06-15 HKT
發佈時間：21:32 2026-06-15 HKT
發佈時間：21:32 2026-06-15 HKT
美伊達成停火協議，美股再度上揚，道指大升逾600點，創歷史新高。
道指報51857點，升655點；標指報7552點，升121點；納指報26560點，大升672點或2.6%。
SpaceX行使超額認購權 集資增至860億美元
SpaceX（SPCX）上市第二日再升8%，該股獲行使超額認購權，令總集資額由750億美元增至約860億美元。
明星股全面造好，Meta（META）狂升近5%，亞馬遜（AMZN）升逾3%；Nvidia（NVDA）亦升2%。
專家：市場對科技股興趣蔓延
SuRo Capital合夥人Evan Schlossman表示，SpaceX 成功上市反映投資者對創新及技術興趣濃厚，亦會願意投資在同類股份。
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