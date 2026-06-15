Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

外資相隔一年多重新增持中國國債 分散中東局勢風險

股市
更新時間：21:39 2026-06-15 HKT
發佈時間：21:39 2026-06-15 HKT

人民銀行上海總部公布，截至5月底，境外機構持有銀行間市場債券3.21萬億元（人民幣，下同）， 較4月底的3.12萬億元增加，是外資一年多以來，首次淨增持境內人民幣債券。

路透社報道，全球資金避險情緒升溫之際，人民幣債券正在重新吸引部分海外資金流入，從主權基金、中央銀行，至保險公司，均在重新評估中國固定收益資產的配置價值。

中國債息已低於日本

今年3月中東戰事爆發以來，環球債價急跌，美國、英國、歐洲及日本的國債孳息率飆升35至60個點子，同期中國國債的債息率卻下降8個點子。事實上，中國債息仍低於其他市場，10年期債息只有1.75厘，較日本同年期債息低約1個百分點，扭轉了直至2025年底日本仍處於最低利率水平的局面。

專家：收益率非重要因素

瑞銀資產管理主動型固定收益主管Matthias Dettwiler 指出，中國國債與歐洲利率的相關性幾乎為零，本身已具有吸引力，而對尋求分散風險或保本的投資者而言，收益率水平甚至不再是最重要的考慮因素。

報道分析稱，中國債市能在中東石油危機引發的震盪中保持相對穩定，與中國擁有龐大能源儲備、人行政策較為寬鬆，以及受疲弱消費需求拖累而持續低通脹有關。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
7小時前
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
生活百科
2026-06-14 10:00 HKT
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
7小時前
其士爭產案丨五女周蕙蕙繼承遺產多姐妹一倍 自發「分一半」予七弟周維正
其士爭產案丨五女周蕙蕙繼承遺產多姐妹一倍 自發「分一半」予七弟周維正
社會
9小時前
吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好
吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好
影視圈
3小時前
廖志強今被頒令破產。蘇正謙攝
欠債逾290萬 大班麵包西餅主席廖志強被頒令破產
社會
12小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
01:02
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
旺角百佳超市分店結業！清貨優惠貨架清空 網民感嘆：都無咩野賣了
旺角百佳超市分店結業！清貨優惠貨架清空 網民感嘆：都無咩野賣了
飲食
10小時前
大S變星星︱香港天文學家楊光宇發現 小行星命名「徐熙媛」
大S變星星︱香港天文學家楊光宇發現 小行星命名「徐熙媛」
兩岸熱話
6小時前