大家樂全年少賺三成 指香港及灣區有復甦跡象 羅開光：重塑百億市值企業

大家樂（341）3月底止全年純利1.64億元，按年下跌29.5%。末期息派每股0.3元，全年共派0.4元，按年持平，派息比率達141.4%。大家樂指，下半年度已扭轉局面，管理團隊重整業務策略及營運模式，已在香港及大灣區市場開始出現復甦跡象，反映相關措施已帶領集團重回正軌。大家樂股價績後大升15.7%，報4.58元，市值增至26.6億元。

斥5000萬元回購

該集團表示，將視乎市場情況實施5000萬元回購計劃，因目前股價水平未能充分反映其內在價值和業務前景，而回購計劃反映該集團對長遠業務和增長前景的信心。大家樂指，將由內部資金支付回購，不會在任何可能對營運資金產生負面影響情況下回購股份。

下半年業績扭轉局面 年增逾三成

大家樂指出，業績在下半年度復甦，純利較上半年度大升1.5倍，按年亦增長32.2%，得益於管理團隊迅速採取行動，改善業務模式、整合網絡、提升成本效益及精簡企業架構。該集團續指，多元化業務組合於艱難市況中展現韌性，休閒餐飲業務憑藉靈活敏捷的營運模式，錄得理想業績並提升溢利貢獻；而機構飲食業務則持續提升盈利能力及市場佔有率。

羅開光：首務重塑香港業務格局

大家樂主席羅開光表示，該集團首要任務乃重塑香港業務格局，以順應新一輪消費結構轉變，而內地大灣區將成為未來的重要增長引擎。他稱，儘管市場面對激烈的「內卷」與競爭，但大家樂是少數能在內地市場維持盈利並穩步擴展的香港餐飲連鎖集團之一。

羅開光指出，隨著各項策略逐步落地，對集團未來充滿信心，「我們正穩步築牢基礎，朝重塑百億港元市值企業的願景邁進」，長遠亦將積極拓展更廣闊的中國市場及國際版圖，冀建構「一個能跨越周期、歷久彌新的長青基業。」

期內收入81.83億元，按年減少4.5%，毛利率9.5%，按年下跌0.9個百分點，主要由於經濟疲軟下，整體消費意欲低迷，價格競爭激烈。上年度撇除資產減值的經調整EBITDA為5.72億元，按年跌16.7%。

香港快餐業務第三季度重回增長

核心業務的香港速食餐飲收入48.2億元，跌5.9%，大家樂快餐及一粥麵的同店銷售分別減少6%及9%。大家樂指，快餐業務透過提升產品品質、策略性強化性價比、靈活調整餐單以及整合門店網絡，自第三季度起逐步收窄銷售跌幅並重回盈利增長。

內地面對價格戰

至於內地業務收入14.6億元，減少2.3%，當中華南快餐店業務同店銷售減少9%。該集團表示，儘管內地面對激烈價格競爭及外賣平台價格戰，但憑藉有效的業務穩定措施，仍能保持盈利能力。

截至期末，大家樂集團在香港擁有375間門店，按年淨減6間；內地門店195間，淨增10間。大家樂指，持續推進網絡擴張與優化，包括關閉表現未如理想的分店，以及拓展至具潛力地區，內地正重點滲透具備發展空間的三、四線城市及優質且尚未開發的商業區。